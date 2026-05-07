Unimore, conferita a Stefano Landi la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Meccatronica

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha conferito questa mattina la Laurea Magistrale honoris causa in Ingegneria Meccatronica a Stefano Landi, imprenditore reggiano, Presidente di Landi Renzo spa e Presidente della Camera di Commercio dell’Emilia.

La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna del Polo Digitale, al Capannone 15C delle Reggiane Parco Innovazione, alla presenza della Rettrice Rita Cucchiara, della Direttrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, professoressa Elena Degoli, del Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Meccatronica, professor Fabio Immovilli, di docenti, autorità e rappresentanti del mondo istituzionale, economico e accademico.



Il conferimento nasce dalla proposta del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, che ha indicato in Stefano Landi una figura di particolare rilievo per lo sviluppo della meccatronica applicata alla mobilità, per la crescita internazionale di un gruppo industriale radicato nel territorio reggiano e per il contributo dato, in forme diverse, alla vita economica, culturale e civile della comunità.

Dopo il saluto del rettore Rita Cucchiara, la professoressa Elena Degoli ha letto le motivazioni del conferimento. Il professor Fabio Immovilli ha poi presentato il laureando e pronunciato la laudatio, prima del conferimento ufficiale del titolo e della Lectio Magistralis di Stefano Landi.



'Stefano Landi – commenta il rettore Rita Cucchiara - ha portato una competenza nata a Reggio Emilia dentro una filiera internazionale della mobilità, con un lavoro che ha richiesto capacità progettuale, lettura dei mercati e rapporto costante con la ricerca applicata. Il conferimento di questa Laurea Magistrale honoris causa vuole riconoscere una storia nella quale l’impresa ha prodotto tecnologia e occupazione qualificata. Per Unimore è anche un messaggio rivolto agli studenti: la cultura scientifica acquista valore quando sa misurarsi con sistemi complessi e contribuire allo sviluppo del territorio che l’ha generata'.

