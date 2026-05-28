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Modena, Hera ‘dimentica’ di raccogliere i sacchi: plastica in strada da giorni

Modena, Hera ‘dimentica’ di raccogliere i sacchi: plastica in strada da giorni

Intanto famose ‘pattumelle’ pensate per le zone rurali sono state messe in archivio

1 minuto di lettura

Proteste dei cittadini in zona Vaciglio sud. Hera ha ‘dimenticato’ la raccolta settimanale della plastica del lunedì e così da giorni in strada i sacchi gialli danno pessima mostra di sé. Mentre le famose ‘pattumelle’ pensate per le zone rurali sono state messe in archivio, le confezioni di plastica anche per uso alimentare vengono prese di mira da volatili e animali notturni. Domani i residenti dovranno lasciare in strada i sacchi blu per la raccolta della carta, accostati a quelli gialli abbandonati da giorni formeranno una triste parodia dei colori gialloblù.

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