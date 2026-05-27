Parco XXII aprile, il Comitato Modena merita di più: 'Per garantire sicurezza bisogna viverlo'

'Il picnic civico al Parco XXII Aprile è stato un segnale bello, concreto e positivo. I cittadini hanno risposto con presenza, compostezza e senso di comunità, dimostrando che il modo migliore per difendere uno spazio pubblico è viverlo. Non abbiamo voluto organizzare un comizio né una protesta urlata, ma un momento semplice e forte: famiglie, residenti, amici e cittadini insieme in un parco che merita di tornare a essere luogo di socialità, sicurezza e incontro'. I componenti del comitato civico per la sicurezza Modena merita di più hanno così commentato l'ultimo incontro pubblico con la città. Dopo le tante iniziative di piazza e le conferenze pubbliche il comitato ha scelto un luogo simbolico sia legato a fenomeni di spaccio ma sia legato alle grandi opportunità che la sua 'sana' frequentazione può portare.



'La giornata ha mostrato chiaramente che il Parco XXII Aprile può tornare a essere un luogo vivo. Per questo rilanciamo con forza la proposta di autorizzare un punto ristoro stabile all’interno del parco, con tavolini, illuminazione e attività capaci di animare l’area dal pomeriggio alla sera. Non si tratta solo di un servizio in più, ma di un vero presidio sociale: dove ci sono famiglie, cittadini, luce e convivialità, il degrado arretra. La partecipazione di oggi conferma che Modena non si rassegna e che esiste una comunità pronta a fare la propria parte'.



Dopo l'iniziativa dei giorni scorsi al parco, il comitato Modena merita di più prosegue con la sua attività organizzando un nuovo incontro pubblico con la città alla sala Ulivi giovedì 28 maggio alle 21.

