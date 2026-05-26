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Tangenziale di Modena, Anas conferma la chiusura fino al 31 maggio

Tangenziale di Modena, Anas conferma la chiusura fino al 31 maggio

Da lunedì primo giugno la Tangenziale sarà riaperta al traffico ad eccezione del tratto successivo allo svincolo 7 e limitatamente all'area di cantiere

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Si è tenuto nel pomeriggio di ieri un Comitato Operativo per la Viabilità convocato dalla Prefettura di Modena per analizzare i disagi alla circolazione che si sono verificati in tangenziale a Modena per i lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti. Il tavolo, coordinato dal Prefetto Fabrizia Triolo, ha visto tra gli altri la partecipazione del Comune di Modena, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Provincia di Modena, dei gestori del Trasporto Pubblico Locale e di Anas.

'Nel corso dell’incontro è stato esposto che i lavori proseguono nel rispetto delle tempistiche e che quindi l’interdizione totale al traffico del tratto della Tangenziale sarà attivo fino a domenica 31 maggio - spiega Anas -. Da lunedì 1° giugno la Tangenziale sarà riaperta al traffico ad eccezione del tratto successivo allo svincolo 7 e limitatamente all'area di cantiere, dove il transito sarà consentito su unica corsia. Tale modifica alla circolazione, che prevede anche l’interdizione al traffico della rampa di ingresso dello svincolo n.7 sempre per chi viaggia in direzione Bologna, sarà attiva fino a venerdì 12 giugno. La parziale modifica al transito si rende necessaria in conseguenza della necessaria maturazione dei materiali posti in opera affinché raggiungano i livelli di performance necessari, che si accompagnano ai prescritti livelli di sicurezza per il transito a regime ordinario'.

Da lunedì 8 e fino a venerdì 12 giugno sarà attiva la sola chiusura notturna.

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