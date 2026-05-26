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Modena, truffa e rapina un 76enne: arrestato italiano

Modena, truffa e rapina un 76enne: arrestato italiano

La vittima era stata contattata da un sedicente carabiniere al fine di verificare la corrispondenza dei monili in suo possesso con quelli appena rubati

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Il 21 maggio la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 27 anni per rapina aggravata a un anziano di 76 anni.

La vittima era stata contattata da un sedicente carabiniere al fine di verificare la corrispondenza dei monili in suo possesso con quelli appena rubati nel corso di una rapina avvenuta poco prima in una gioielleria a Modena, i cui autori si erano poi allontanati a bordo di un’autovettura, la cui targa coincideva con quella del veicolo di sua proprietà.

Durante la conversazione telefonica si era presentato presso l’abitazione dell’anziano un uomo che, fingendosi anch’egli carabiniere, dopo aver visionato i gioielli e raccolto informazioni, li aveva presi con sè ed era uscito dall’appartamento prendendo l’ascensore. Un vicino, contattato dalla vittima per aiutarlo a recuperare la propria carta di circolazione, richiestagli dal sedicente carabiniere per effettuare accertamenti, insospettitosi per quanto stava accadendo, aveva contattato le forze di polizia e contestualmente si era portato al piano terra per bloccare la porta dell’ascensore impedendo al finto carabiniere di allontanarsi.

Quest’ultimo, vistosi scoperto - dopo aver abbandonato la refurtiva - ha tentato di scappare, fermandosi con l’ascensore ai diversi piani, ma i vicini e la stessa vittima gli avevano impedito l’uscita fino all’arrivo della Polizia. Durante queste fasi, l’altro sedicente carabiniere ha minacciato al telefono il 76enne di “spaccargli la testa”, accusandolo di “sequestro di persona” qualora non avesse permesso al suo “appuntato” di tornare in caserma. Ieri mattina il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

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