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Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Il 31enne è nato in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino. Sembra che non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol

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Si chiama El Koudri Salim ed è laureato in Economia, a quanto si apprende, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. Il 31enne è nato in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino. Sembra che non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol.  

'Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame'. Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.  

'Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo'. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. 'Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni'. 

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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