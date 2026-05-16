Modena, l'uomo che ha falciato otto persone in centro è Salim El Koudri

Si chiama El Koudri Salim ed è laureato in Economia, a quanto si apprende, l'uomo che al volante di un'auto ha travolto alcuni pedoni. Il 31enne è nato in provincia di Bergamo, ma risiede a Ravarino. Sembra che non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol.

'Salim El Koudri. Questo il nome del criminale 'di seconda generazione' che oggi a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame'. Così su X il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

'Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo'. Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni. 'Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell'ordine per il loro intervento - aggiunge la presidente del Consiglio -. Ho sentito il Sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni'.