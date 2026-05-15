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Carpi, tentano due furti in negozi della città: denunciati un gambiano e due moldave

Carpi, tentano due furti in negozi della città: denunciati un gambiano e due moldave

All'Ipercoop del centro commerciale Borgogioioso e all'Ovs di piazza Martiri

1 minuto di lettura

Due distinti episodi di furto aggravato sono stati sventati dai carabinieri di Carpi nel corso degli ultimi giorni. Tre le persone denunciate dopo gli interventi effettuati all’interno di alcune attività commerciali cittadine.

Il primo episodio risale allo scorso 13 maggio, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti all’interno del punto vendita Ipercoop del centro commerciale Borgogioioso, in viale dell’Industria. A richiedere l’intervento sono stati gli addetti alla vigilanza, che avevano fermato due donne di nazionalità moldava, di 55 e 69 anni, sorprese dopo essersi impossessate di prodotti alimentari e cosmetici senza passare dalle casse.

Il secondo intervento è avvenuto invece nel pomeriggio di ieri nel negozio Ovs di piazza Martiri. In questo caso, i vigilantes hanno bloccato un giovane gambiano di 21 anni che aveva oltrepassato le casse con alcuni capi d’abbigliamento senza pagarli.

In entrambe le circostanze i carabinieri hanno recuperato la merce rubata, successivamente restituita ai rispettivi esercizi commerciali. Per i tre indagati è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Modena con l’accusa di furto aggravato.

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