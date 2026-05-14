Modena, scoperto deposito di merce rubata in un garage abusivo

Una segnalazione per la presenza di un cane rinchiuso in un garage sotterraneo ha dato luogo a un intervento che ha portato alla scoperta di un deposito di merce rubata. È accaduto nei giorni scorsi, nella prima periferia di Modena, durante un’operazione della Polizia locale. Gli agenti sono intervenuti presso un ampio complesso immobiliare dove era stata indicata la presenza dell’animale. Le dimensioni della struttura hanno reso inizialmente difficile individuare il punto esatto, ma con il supporto dell’amministratore condominiale è stato possibile accedere ai locali sotterranei e circoscrivere l’area interessata.

Dopo alcuni tentativi, una persona ha aperto la porta del garage, consentendo l’ingresso agli operatori. All’interno si trovava un cane di razza malinois, risultato in buone condizioni di salute e regolarmente detenuto. L’attenzione degli agenti si è tuttavia subito concentrata su un altro elemento: i locali erano occupati abusivamente da tempo. Nel garage era infatti stivata una significativa quantità di merce, ancora nelle confezioni originali, proveniente da diversi punti vendita cittadini, tra cui Decathlon, Lidl e Casanova. Con il supporto di ulteriore personale, sono stati avviati accertamenti incrociando i codici identificativi dei prodotti con i dati di magazzino dei negozi coinvolti.

Le verifiche hanno permesso di ricondurre gli oggetti rinvenuti – tra cui tende da campeggio, attrezzature da pesca, motoseghe, utensili elettrici, elettrodomestici e televisori – a furti commessi in diversi esercizi commerciali della città.

Alcuni episodi sono risultati recenti, mentre altri risalivano anche a diversi anni fa.

Una volta raccolte le querele, come disposto dalla Procura, si è proceduto alla restituzione della merce ai legittimi proprietari. Il valore complessivo dei beni recuperati è stato stimato tra i 10 e i 15 mila euro. Gli elementi raccolti hanno portato a denunciare per ricettazione la persona trovata nella disponibilità dei locali – un cinquantenne residente a Modena.