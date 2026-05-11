Operazione anti bagarinaggio digitale della Guardia di Finanza di Modena. Nel mirino la posizione fiscale di due coniugi, residenti a Modena, che presentava elementi di anomalia consistenti nell’acquisto massivo nell’arco di pochi anni (dal 2020 al 2025) di titoli di accesso a eventi sportivi e musicali dalle principali piattaforme autorizzate. In particolare è stato acclarato che, attraverso l’utilizzo fraudolento di 166 account di posta elettronica, la maggior parte con attribuzione di nomi di fantasia ma comunque riconducibili ai due coniugi, gli stessi – eludendo così i limiti quantitativi imposti dai rivenditori primari - si sono accaparrati, per poi successivamente rivenderli a prezzo maggiorato, oltre 15 mila titoli di accesso, relativi a circa 500 eventi tra concerti e incontri calcistici di primario interesse nazionale. Tale attività, condotta in maniera sistematica e abituale, ha generato ricavi complessivi per circa 2 milioni di euro e proventi illeciti, risultanti dal sovrapprezzo indebitamente applicato, per circa 1 milione di euro, cifra che è stata recuperata a tassazione. Oltre alle contestazioni di carattere fiscale, la posizione dei due coniugi verrà segnalata, tramite la Componente speciale del Corpo, all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per l’accertamento delle responsabilità di carattere amministrativo di competennza che prevede sanzioni da 5.000 a 180.000 euro.
Bagarinaggio digitale: scoperta coppia di modenesi, un milione di guadagni illeciti in 5 anni
Si sono accaparrati, per poi successivamente rivenderli a prezzo maggiorato, oltre 15 mila titoli di accesso, relativi a circa 500 eventi tra concerti e partite
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