Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone

Tragedia questa mattina poco prima delle 6 a Modena. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Emilia Ovest, all'altezza del civico 1700 per un gravissimo incidente. A scontrarsi un autocarro adibito al trasporto latte e un’autovettura. A seguito dello scontro frontale, entrambi i veicoli sono usciti di strada terminando la loro corsa nella scarpata adiacente. Nella vettura si trovavano 4 persone, tre di queste sono decedute. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto d'urgenza in ospedale.

A perdere la vita sono stati Baba Shirazu, ghanese di 61 anni, residente a Rubiera, Abdul Aziz Ashafa Abubakari, ghanese di 27 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere e Alassan Issam, ghanese di 58 anni residente a Modena.

Sul luogo dell'incidente i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità. Al momento, la strada risulta completamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

