Tragedia questa mattina poco prima delle 6 a Modena. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Emilia Ovest, all'altezza del civico 1700 per un gravissimo incidente. A scontrarsi un autocarro adibito al trasporto latte e un’autovettura. A seguito dello scontro frontale, entrambi i veicoli sono usciti di strada terminando la loro corsa nella scarpata adiacente. Nella vettura si trovavano 4 persone, tre di queste sono decedute. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto d'urgenza in ospedale.
A perdere la vita sono stati Baba Shirazu, ghanese di 61 anni, residente a Rubiera, Abdul Aziz Ashafa Abubakari, ghanese di 27 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere e Alassan Issam, ghanese di 58 anni residente a Modena.
Sul luogo dell'incidente i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità. Al momento, la strada risulta completamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.
Modena, tragedia in via Emilia ovest: in un frontale con un autocarro muoiono tre persone
A perdere la vita Baba Shirazu, ghanese di 61 anni, residente a Rubiera, Abdul Aziz Ashafa Abubakari, ghanese di 27 anni, residente a Santa Maria Capua Vetere e Alassan Issam, ghanese di 58 anni residente a Modena. Nella vettura si trovavano 4 persone, la quarta è gravissima
Tragedia questa mattina poco prima delle 6 a Modena. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Emilia Ovest, all'altezza del civico 1700 per un gravissimo incidente. A scontrarsi un autocarro adibito al trasporto latte e un’autovettura. A seguito dello scontro frontale, entrambi i veicoli sono usciti di strada terminando la loro corsa nella scarpata adiacente. Nella vettura si trovavano 4 persone, tre di queste sono decedute. Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto d'urgenza in ospedale.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, comandante polizia locale di Ferrara: 'Se a qualcuno disturba la mia presenza, non venga all'incontro'
Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'
Operazione Interforze a Vignola: discoteca abusiva in centro, sanzioni per 25mila euro
Vignola, maxi blitz nella base dei rapinatori, stavano preparando l'assalto ad un portavalori: 14 arresti e armi sequestrate
Esplosione in un negozio di moto a Fiorano: padre ustionato gravissimo, ferito anche il figlio, evacuate nove famiglie
Modena, pauroso schianto sulla Nuova Estense, macchina in fiamme: muore 79enneArticoli Recenti
Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad di Modena, pakistano condannato a 22 anni e 7 mesi
Banda portavalori, arrestati anche i due fuggitivi
Campogalliano: grande incendio devasta azienda agricola
Nuova fuga e nuovo arresto per Elia Del Grande: ha ferito il carabiniere che lo bloccava