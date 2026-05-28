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Scontro auto-moto sull'Estense: grave centauro

Scontro auto-moto sull'Estense: grave centauro

Nel tratto di Serramazzoni. Uomo in sella alla moto sbalzato nel campo, trasportato dall'Elisoccorso

1 minuto di lettura

Grave incidente nel pomeriggio di ieri lungo la Nuova Estense, nel tratto che attraversa il Comune di Serramazzoni, nei pressi del distributore Esso. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo in sella a una moto si è scontrato con un’auto.
La violenza dell’impatto ha sbalzato il motociclista per diversi metri, facendolo finire a bordo strada, mentre l’auto ha terminato la sua corsa sulla carreggiata opposta. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.
Le condizioni del centauro sono apparse subito critiche e preoccupanti, tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore. L’uomo ha riportato gravi ferite a una gamba, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri per i rilievi di legge e la gestione della viabilità.

 

Foto: Giovanni Cristiano

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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