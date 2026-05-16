Salim El Koudri, il 31enne di origini marocchine, che nel pomeriggio ha investito in zona Porta Bologna a Modena, almeno 7 persone, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, disposto dal pm, con l'accusa di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. 'E' stato in cura nei nostri centri di salute mentale perché aveva problemi di malattia schizoide, dopodichè è sparito dai radar e purtroppo si è ripresentato in queste forme oggi in modo drammatico e sciagurato' - ha detto Mezzetti, lodando 'il coraggio di quei quattro cittadini che lo hanno inseguito appena sceso dalla macchina, nonostante fosse armato di un coltello e lo hanno atterrato e immobilizzato per poterlo consegnare alle forze dell'ordine'.
Di questi quattro cittadini, sottolinea 'due sono di origine straniera, sono egiziani, ne sono sopraggiunti altri in aiuto, sempre di origini straniere, il che dimostra rispetto a quelle che sono alcune forme di sciacallaggio che vedo sui social che bisogna fare distinzioni: ci sono stati stranieri che insieme ai modenesi hanno avuto il coraggio di intervenire con lucidità, sangue freddo e senso della comunità. E' sempre stata la nostra forza e sono sicuro che ancora una volta Modena saprà rispondere con la stessa prontezza di questi cittadini'.
Intanto si apprende che due dei feriti più gravi sono stranieri, un turista tedesco e una turista polacca oggi in visita a Modena.
Modena, per Salim El Koudri l'accusa è di strage
Mezzetti: 'A fermarlo due cittadini di origine straniera, sono egiziani, ne sono sopraggiunti altri in aiuto, sempre di origini straniere'
Salim El Koudri, il 31enne di origini marocchine, che nel pomeriggio ha investito in zona Porta Bologna a Modena, almeno 7 persone, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, disposto dal pm, con l'accusa di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. 'E' stato in cura nei nostri centri di salute mentale perché aveva problemi di malattia schizoide, dopodichè è sparito dai radar e purtroppo si è ripresentato in queste forme oggi in modo drammatico e sciagurato' - ha detto Mezzetti, lodando 'il coraggio di quei quattro cittadini che lo hanno inseguito appena sceso dalla macchina, nonostante fosse armato di un coltello e lo hanno atterrato e immobilizzato per poterlo consegnare alle forze dell'ordine'.
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