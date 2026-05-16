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Orrore in centro a Modena, Cgil, Cisl e Uil: 'Restiamo uniti'

Orrore in centro a Modena, Cgil, Cisl e Uil: 'Restiamo uniti'

'Bene ha fatto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ad aprire tempestivamente una linea di comunicazione chiara con la comunità modenese'

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'Quello accaduto oggi pomeriggio nel cuore di Modena è un fatto gravissimo, senza precedenti nella storia della nostra città. La solidarietà piena di Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena va alle persone rimaste ferite, alle loro famiglie, a chi ha vissuto quei minuti di terrore e a tutta la comunità modenese, colpita in uno dei suoi luoghi più riconoscibili e più vissuti'. Così in una nota i sindacati sul gravissimo fatto accaduto oggi in centro.

'Certo, in questo momento ogni parola deve essere misurata e non può esserci spazio per conclusioni sommarie o per i professionisti dell’odio che vogliono lucrare su questa tragedia, che pure stanno impazzando sulla rete. Cgil, Cisl e Uil modenesi seguono con grande attenzione l’evoluzione della vicenda e attendono le comunicazioni delle autorità preposte, le uniche alle quali compete ogni valutazione e ogni accertamento. Bene ha fatto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ad aprire tempestivamente una linea di comunicazione chiara con la comunità modenese in un momento di comprensibile paura e smarrimento. Ringraziamo le Forze dell’ordine, i medici e il personale sanitario, i soccorritori e tutti coloro che sono intervenuti con prontezza in una situazione drammatica. 

Oggi Modena è ferita. Ma proprio per questo, mai come ora, restiamo uniti'.

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