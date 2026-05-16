Auto sulla folla a Modena, il presidente de Pascale: 'Un gesto di una gravità inaudita'

'Un gesto di una gravità inaudita. In queste ore di profondo dolore voglio esprimere, anche a nome della Giunta e dell’intera comunità dell’Emilia-Romagna, la mia vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutte le persone coinvolte. Ringrazio i soccorritori, il personale sanitario, le Forze dell’ordine e i cittadini che, con coraggio e prontezza, hanno inseguito e fermato l’uomo, per l’intervento immediato e il lavoro delicatissimo che stanno svolgendo in queste ore. Siamo al fianco del sindaco Mezzetti e della comunità modenese, faremo tutto quello che serve'.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, che sta raggiungendo Modena per partecipare al vertice in Prefettura, sull’aggressione di oggi pomeriggio in centro città quando un uomo di 31 anni alla guida di un auto si è scagliato a grande velocità contro diversi pedoni causando otto feriti, quattro dei quali in maniera molto grave. Il conducente, poi fuggito brandendo un'arma, è stato fermato e arrestato.