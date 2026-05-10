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Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi

Una nuova vita che suona come un riscatto per Bellelli dopo l'esilio al quale era stato 'condannato' dal suo successore alla guida del Comune di Carpi

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'Domani inizio una nuova avventura. L’esperienza in Regione è stata importante e formativa e di questo posso solo ringraziare il presidente Michele De Pascale e l’assessore Isabella Conti. Mi hanno dimostrato fiducia e stima che spero di aver ricambiato con il mio lavoro. Così, a 49 anni, capita di sentire l’esigenza di cambiare prospettiva, di iniziare un percorso totalmente nuovo, portando quei valori che nella politica e nelle istituzioni ti hanno accompagnato, in un contesto diverso. Sempre a Bologna, che ormai è un pezzo di vita'. L'ex sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, annuncia sui social la sua decisione di lasciare l'incarico sui temi soci-sanitari nello staff dell'assessore regionale Conti per approdare al Consorzio Nazionale Servizi, consorzio di cooperative specializzato appunto nella fornitura di servizi. Una nuova vita che suona come un riscatto per Bellelli dopo l'esilio al quale era stato 'condannato' dal suo successore alla guida del Comune di Carpi, Riccardo Righi. E dire che era stato proprio Bellelli a scegliere Righi come candidato sindaco, soprattutto in chiave anti-Taurasi, ma una volta eletto il neo primo cittadino gli ha voltato le spalle costringendolo a un parcheggio-purgatorio prima nel partito, che comunque lo vedeva come dipendente, poi della Regione.

Ma nel new deal di Bellelli la politica resta comunque una parte determinante essendo stato di recente nominato coordinatore della segreteria provinciale Pd e di questo Righi non può non tenere conto.

g.leo.

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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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