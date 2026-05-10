'Parcheggio interrato ex Amcm: laboratorio di insicurezza, assessore Camporota non faccia l'anima candida'

'L’affermazione che Modena è una città dove l’insicurezza domina ovunque, non fa più effetto a nessuno. E’ diventata una consuetudine pericolosa con la quale i cittadini sono ben tristemente consapevoli di dover far conto ogni qualvolta mettono il naso fuori dal portone di casa. E non è che in casa si sentano sicuri al 100%. Truffe, raggiri che violano le case e confondono le menti degli anziani sono all’ordine del giorno e scrosci di applausi si elevano in quelle rare occasioni nelle quali la vispa reazione batte la mente malvagia che ha ordito il tranello'. Così, in una nota Maria Grazia Modena.

'Poi si osservano senza più alcuna meraviglia sui quotidiani locali le fotografie dei bivacchi all’ex Amcm, che non è un complesso in periferia abbandonato nel tempo, ma è quello appena ristrutturato in via Carlo Sigonio alle porte del Centro Storico. Mi chiedo, ma non sarebbe il caso che le autorità e tecnici comunali, che verificano e approvano i progetti di costruzione, nelle valutazioni dei progetti stessi si preoccupassero anche di possibili permeabilità a situazioni di insicurezza? A Modena le esperienze negative di riferimento non mancano.

Forse all’ex Amcm si sarebbe dovuto dare meno enfasi alle parole (parco della Creatività) e prevedere l’inferno sottostante, un parcheggio interrato risultato da subito più confacente e fruibile dai senza fissa dimora, che vi hanno allestito un vero e proprio fatiscente dormitorio, piuttosto che dagli inquilini'.

'Ma poi a farci perdere ogni speranza, ci sono le anime sempre più candide, come il nostro assessore alla sicurezza, Alessandra Camporota, che a fronte di queste e tante altre note situazioni, definibili disastrose ad essere contenuti, a poca distanza dall’ex Amcm si diletterà giovedì prossimo a discutere sul ruolo del dato scientifico come orientamento per l’azione pubblica, per offrire modelli di governance territoriale, oltre le logiche emergenziali allo scopo di “offrire strumenti e conoscenze utili”. Amo le anime candide, ma in questo caso fatico a stare seria come mi impone il ruolo di consigliere comunale, per cui suggerirei a organizzatori, relatori e partecipanti di non fermarsi solo sugli aspetti teorici, ma di verificarli con l’esperimento, visto che possono usufruire di uno straordinario nuovo laboratorio dell’insicurezza come il parcheggio interrato dell’ex Amcm. In questo modo almeno l’aspetto scientifico sarebbe completo, mentre l’insicurezza a Modena può continuare a dilagare indisturbata' - chiude la Modena.