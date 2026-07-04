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Rifiuti: si completa la posa dei cassonetti, fuori dal centro addio al porta a porta

Rifiuti: si completa la posa dei cassonetti, fuori dal centro addio al porta a porta

Si tratta del completamento dei Quartieri 3, 1 e 2, per un totale di circa 7.650 utenze. Milioni di euro spesi per il ritorno al sistema tradizionale ma con tessera Smeraldo

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Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per carta e plastica, intrapreso dall'amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, si avvia a conclusione. L'ultimo passaggio che completa il processo di nuovo cambio di sistema della raccolta. Il primo, 4 anni fa, con il pasaggio dai cassonetti al porta a porta, poi dal porta a porta al ritorno ai cassonetti, per un costo complessivo da circa 8 milioni di euro. Ovviamente pagati dai cittadini e spalmati nella TCP, tariffa corrispettiva puntuale.

 

Da lunedì 6 luglio per tre settimane saranno interessate le tre aree urbane non ancora oggetto del passaggio del sistema porta a porta al nuovo modello. Si tratta del completamento dei Quartieri 3, 1 e 2, per un totale di circa 7.650 utenze. In particolare, le aree interessate da questa fase comprendono la zona Parco della Resistenza, la zona Parco Cittadino – Reiter e la zona Mari.

Da lunedì 6 luglio è prevista l'installazione dei nuovi cassonetti, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, nella zona adiacente al Parco della Resistenza, compresa tra Strada Morane, Via Viareggio, Via Liguria, Via Magenta, Via Medaglie d'Oro fino a Via Sigonio.
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Saranno interessate circa 2.500 utenze, di cui 2.370 domestiche e 130 attività commerciali.

Da lunedì 13 luglio i cassonetti arriveranno nell'area compresa tra Viale delle Rimembranze e Via Carlo Sigonio, Via Archirola, Viale Trento Trieste, Via Ciro Menotti, Via Ricci, Viale Caduti in Guerra e Viale Martiri della Libertà. L'intervento coinvolgerà circa 2.700 utenze, di cui 2.330 domestiche e 370 attività commerciali.
Da lunedì 20 luglio è prevista l'installazione dei cassonetti nell'area compresa tra Via Nonantolana, Via Repubblica di Montefiorino, Strada Santa Caterina fino a Via Ciro Menotti.

L'intervento coinvolgerà circa 2.450 utenze, di cui 2.300 domestiche e 150 attività commerciali. Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base.

Nei nuovi cassonetti apribili gratuitamente con tessera i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito. Nulla cambia per chi abita nel forese o nelle Zai (zone artigianali industriali) dove continuerà il porta a porta con sacchi.
Per informazioni sulle nuove modalità di conferimento di carta e plastica è attivo il numero dedicato 320 5762417 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 17).
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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