Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il sovrintendente Alberto Tosatti nelle prossime settimane andrà in pensione

Modena, il sovrintendente Alberto Tosatti nelle prossime settimane andrà in pensione

Da sempre appartenente al SULPL, presente nei momenti difficili, nelle rivendicazioni e nelle battaglie per la tutela dei diritti della Categoria

2 minuti di lettura

Dopo una lunga carriera al servizio della comunità, il prossimo mese di settembre Alberto Tosatti raggiungerà il traguardo della pensione, lasciando un ricordo indelebile non solo per le sue qualità professionali, ma soprattutto per le sue doti umane.

Alberto ha iniziato come agente della Polizia Locale di Imola nel 1997 poi arrivato nella Città di origine nel 1999, da allora ha svolto per molti anni servizio come motociclista di quartiere poi nel 'gruppo Motorizzato', come motociclista operativo sul territorio, e successivamente presso l'Infortunistica Stradale, mettendo sempre a disposizione esperienza, competenza e spirito di servizio.

Da sempre appartenente al SULPL, presente nei momenti difficili, nelle rivendicazioni e nelle battaglie per la tutela dei diritti della Categoria.


Al Comando ha saputo conquistare la stima e l'affetto di colleghi superiori e collaboratori. La sua simpatia, l'umiltà, la disponibilità verso gli altri e la capacità di affrontare ogni situazione con equilibrio e professionalità lo hanno reso una figura particolarmente apprezzata all'interno dell'ambiente lavorativo.

A testimonianza dei valori che hanno contraddistinto il suo percorso professionale e personale, Alberto ha voluto trasformare il tradizionale regalo di pensionamento in un gesto di solidarietà, infatti una parte della somma raccolta dai Colleghi è stata devoluta al 'centro Soccorso Animali' di via Nonantolana 1221, struttura che accoglie e si prende cura di numerosi cani e gatti in attesa di una famiglia.


‘Una scelta che non ha sorpreso chi lo conosce.

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Dietro la discrezione che da sempre lo contraddistingue si cela infatti una naturale propensione ad aiutare gli altri, senza clamore e senza cercare riconoscimenti - spiegano i colleghi -. Il gesto compiuto in occasione del pensionamento rappresenta l'ennesima dimostrazione di quella sensibilità e generosità che lo hanno accompagnato durante tutta la sua carriera e che oggi suscitano l'orgoglio e la riconoscenza di quanti hanno avuto l'onore di lavorare al suo fianco’.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Platis (Fi): 'Violenza a Modena, la paura non può diventare normalità'

Platis (Fi): 'Violenza a Modena, la paura non può diventare normalità'

Volley Modena, arrivano le centrali Aurora Poli e Siria Clemente

Volley Modena, arrivano le centrali Aurora Poli e Siria Clemente

Modena, spaccio in zona Tempio: polizia locale arresta 30enne nigeriano

Modena, spaccio in zona Tempio: polizia locale arresta 30enne nigeriano

Nasce l’Associazione I Love Modena Est: consegnata panchina al centro diurno

Nasce l’Associazione I Love Modena Est: consegnata panchina al centro diurno

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

'La paura non può diventare normalità': Meschieri anche a Reggio Emilia unisce i cittadini

'La paura non può diventare normalità': Meschieri anche a Reggio Emilia unisce i cittadini

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, due auto della polizia locale in aiuto ai colleghi di Pavullo che hanno subito il nubifragio

Modena, due auto della polizia locale in aiuto ai colleghi di Pavullo che hanno subito il nubifragio

Bologna, da terapia sconsigliata a orizzonte di speranza: il trapianto di fegato con metastasi

Bologna, da terapia sconsigliata a orizzonte di speranza: il trapianto di fegato con metastasi

Modena, i nomadi di San Matteo spostati a San Pancrazio trasferiti di nuovo in via Divisione Acqui

Modena, i nomadi di San Matteo spostati a San Pancrazio trasferiti di nuovo in via Divisione Acqui

Ingegneri Modena, la neo presidente Marchesini: 'Costruiremo un Ordine più forte e efficiente'

Ingegneri Modena, la neo presidente Marchesini: 'Costruiremo un Ordine più forte e efficiente'