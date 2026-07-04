Modena, il sovrintendente Alberto Tosatti nelle prossime settimane andrà in pensione

Dopo una lunga carriera al servizio della comunità, il prossimo mese di settembre Alberto Tosatti raggiungerà il traguardo della pensione, lasciando un ricordo indelebile non solo per le sue qualità professionali, ma soprattutto per le sue doti umane.

Alberto ha iniziato come agente della Polizia Locale di Imola nel 1997 poi arrivato nella Città di origine nel 1999, da allora ha svolto per molti anni servizio come motociclista di quartiere poi nel 'gruppo Motorizzato', come motociclista operativo sul territorio, e successivamente presso l'Infortunistica Stradale, mettendo sempre a disposizione esperienza, competenza e spirito di servizio.

Da sempre appartenente al SULPL, presente nei momenti difficili, nelle rivendicazioni e nelle battaglie per la tutela dei diritti della Categoria.





Al Comando ha saputo conquistare la stima e l'affetto di colleghi superiori e collaboratori. La sua simpatia, l'umiltà, la disponibilità verso gli altri e la capacità di affrontare ogni situazione con equilibrio e professionalità lo hanno reso una figura particolarmente apprezzata all'interno dell'ambiente lavorativo.

A testimonianza dei valori che hanno contraddistinto il suo percorso professionale e personale, Alberto ha voluto trasformare il tradizionale regalo di pensionamento in un gesto di solidarietà, infatti una parte della somma raccolta dai Colleghi è stata devoluta al 'centro Soccorso Animali' di via Nonantolana 1221, struttura che accoglie e si prende cura di numerosi cani e gatti in attesa di una famiglia.





‘Una scelta che non ha sorpreso chi lo conosce.

Dietro la discrezione che da sempre lo contraddistingue si cela infatti una naturale propensione ad aiutare gli altri, senza clamore e senza cercare riconoscimenti - spiegano i colleghi -. Il gesto compiuto in occasione del pensionamento rappresenta l'ennesima dimostrazione di quella sensibilità e generosità che lo hanno accompagnato durante tutta la sua carriera e che oggi suscitano l'orgoglio e la riconoscenza di quanti hanno avuto l'onore di lavorare al suo fianco’.