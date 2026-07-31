In bus con droga e kit per lo spaccio: arrestato

Alla vista degli agenti aveva tentato di nascondersi dietro i sedili del bus. Un gesto che non ha fatto altro che fondare i sospetti degli agenti della Squadra Volante di Modena che saliti su un bus di linea urbano per un controllo, lo hanno notato. La perquisizione personale estesa allo zaino del 22enne ha rilevato la presenza di 5 involucri di cocaina e hashish, un bilancino di precisione e 1525 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, presunto provento dello spaccio. Il giovane è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Nella foto, un bus del trasporto pubblico urbano all'autostazione di Modena non collegato ai fatti descritti

