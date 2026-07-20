Mirandola, in commissariato per il permesso di soggiorno, arrestata per traffico di cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni destinataria di un provvedimento di arresto provvisorio, emesso dalle Autorità Maltesi, per il reato di importazione, vendita e traffico internazionale di cocaina.



La donna si era presentata presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Mirandola per la procedura di acquisizione delle impronte, prodromica all’aggiornamento della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.Dagli accertamenti è risultato che la stessa era ricercata in ambito internazionale e destinataria di un provvedimento di arresto provvisorio, emesso dalle Autorità Maltesi in ordine ai reati di importazione, vendita e traffico di cocaina e violazione della libertà su cauzione commessi nel 2014.

In particolare, la donna era stata arrestata dalle autorità maltesi nel 2014 dopo essere stata fermata alla frontiera in arrivo dai Paesi Bassi e trovata in possesso di un pacco di cocaina, occultato nel suo bagaglio con doppio fondo. Dopo essere stata arrestata e detenuta per due anni in custodia cautelare a Malta era stata rilasciata su cauzione con il divieto di espatriare in attesa del processo a Malta.La donna, violando la prescrizione, è rientrata in Italia divenendo così ricercata in ambito internazionale.Al termine degli accertamenti, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida presso la Corte d’appello di Bologna.

Il 16 luglio scorso, la Corte d’appello di Bologna, verificati i requisiti previsti dalla legge, ha convalidato l’arresto e, in attesa di un eventuale provvedimento di espatrio verso lo Stato di Malta, ha disposto il ritiro del passaporto e la misura cautelare del divieto di espatrio per prevenire il pericolo di fuga.