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Mirandola, in commissariato per il permesso di soggiorno, arrestata per traffico di cocaina

Mirandola, in commissariato per il permesso di soggiorno, arrestata per traffico di cocaina

La donna di 41 anni, era ricercata a livello internazionale. Si è tradita con le sue mani recandosi negli uffici per lasciare le impronte digitali al fine del rinnovo del permesso di soggiorno

2 minuti di lettura

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni destinataria di un provvedimento di arresto provvisorio, emesso dalle Autorità Maltesi, per il reato di importazione, vendita e traffico internazionale di cocaina.

 

La donna si era presentata presso gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di P.S. di Mirandola per la procedura di acquisizione delle impronte, prodromica all’aggiornamento della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE.
Dagli accertamenti è risultato che la stessa era ricercata in ambito internazionale e destinataria di un provvedimento di arresto provvisorio, emesso dalle Autorità Maltesi in ordine ai reati di importazione, vendita e traffico di cocaina e violazione della libertà su cauzione commessi nel 2014.

 

In particolare, la donna era stata arrestata dalle autorità maltesi nel 2014 dopo essere stata fermata alla frontiera in arrivo dai Paesi Bassi e trovata in possesso di un pacco di cocaina, occultato nel suo bagaglio con doppio fondo. Dopo essere stata arrestata e detenuta per due anni in custodia cautelare a Malta era stata rilasciata su cauzione con il divieto di espatriare in attesa del processo a Malta.
La donna, violando la prescrizione, è rientrata in Italia divenendo così ricercata in ambito internazionale.
Al termine degli accertamenti, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Modena in attesa dell’udienza di convalida presso la Corte d’appello di Bologna.

 

Il 16 luglio scorso, la Corte d’appello di Bologna, verificati i requisiti previsti dalla legge, ha convalidato l’arresto e, in attesa di un eventuale provvedimento di espatrio verso lo Stato di Malta, ha disposto il ritiro del passaporto e la misura cautelare del divieto di espatrio per prevenire il pericolo di fuga.

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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