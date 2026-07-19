'Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria'. È quanto precisa la questura di Bologna in relazione alla morte del cittadino di origine straniera, Abderrahim Fakir, nel quartiere cittadino di Pilastro in fase di fermo. 'Gli agenti - ha anche fatto sapere la questura - sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un'auto. Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118 e dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, l'uomo è deceduto'.
Foto Italpress
Morto durante intervento della polizia a Bologna, questura: 'Riprese delle bodycam degli agenti a disposizione'
'Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118 e dopo le operazioni di contenimento l'uomo è deceduto'
'Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria'. È quanto precisa la questura di Bologna in relazione alla morte del cittadino di origine straniera, Abderrahim Fakir, nel quartiere cittadino di Pilastro in fase di fermo. 'Gli agenti - ha anche fatto sapere la questura - sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e, per contenere il soggetto, sono stati aiutati da altri cittadini, anche a seguito del danneggiamento di un'auto. Gli agenti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118 e dopo le operazioni di contenimento effettuate anche alla presenza dei sanitari, l'uomo è deceduto'.
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