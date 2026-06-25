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Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti degli indagati l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

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La polizia di Modena ha arrestato due uomini di 54 e 49 anni, per tentato furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, la Squadra Volante è intervenuta presso un noto centro commerciale su segnalazione di un addetto alla vigilanza, che aveva sorpreso due persone allontanarsi dal supermercato con un carrello pieno di merce senza averne pagato il corrispettivo.

I due uomini avevano prelevato dagli scaffali numerose confezioni di caffè e altri generi alimentari, del valore di oltre 1700 euro, che avevano poi riposto nel carrello. Arrivati all’uscita, mentre uno degli indagati distraeva una dipendente dell’esercizio commerciale, l’altro riusciva a uscire da una cassa chiusa con il carrello pieno di merce, per poi allontanarsi entrambi nella galleria del centro commerciale.

Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti degli indagati l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

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