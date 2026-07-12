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Scontro tra due auto sulla Pedemontana, quattro feriti, due gravi

Scontro tra due auto sulla Pedemontana, quattro feriti, due gravi

Questa mattina, nel tratto del comune di Spilamberto

1 minuto di lettura

Violento scontro frontale questa mattina sul tratto nel Comune di Spilamberto della Strada Pedemontana. Due auto, una BMW e una Opel Corsa sono entrate in collisione in un tratto rettilineo. Per l'utilitaria si è innescata una carambola che l'ha portata sulla scarpata di un ponte. Le due persone all'interno sono rimaste incastrate nelle lamiere dell'auto e sono state raggiunte ed estratte dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con la squadra del Distaccamento di Vignola. Gli operatori hanno lavorato con gli attrezzi da taglio idraulici per provvedere all'estricazione di due occupanti dell' autovettura. Ferite meno gravi per gli occupanti della seconda auto rimasta sulla carreggiata.
​Tutti soccorsi dai sanitari del 118 per il soccorso. Ai Carabinieri i rilievi di legge e la gestione della viabilità.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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