Violento scontro frontale questa mattina sul tratto nel Comune di Spilamberto della Strada Pedemontana. Due auto, una BMW e una Opel Corsa sono entrate in collisione in un tratto rettilineo. Per l'utilitaria si è innescata una carambola che l'ha portata sulla scarpata di un ponte. Le due persone all'interno sono rimaste incastrate nelle lamiere dell'auto e sono state raggiunte ed estratte dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con la squadra del Distaccamento di Vignola. Gli operatori hanno lavorato con gli attrezzi da taglio idraulici per provvedere all'estricazione di due occupanti dell' autovettura. Ferite meno gravi per gli occupanti della seconda auto rimasta sulla carreggiata.
Tutti soccorsi dai sanitari del 118 per il soccorso. Ai Carabinieri i rilievi di legge e la gestione della viabilità.
Scontro tra due auto sulla Pedemontana, quattro feriti, due gravi
Questa mattina, nel tratto del comune di Spilamberto
Violento scontro frontale questa mattina sul tratto nel Comune di Spilamberto della Strada Pedemontana. Due auto, una BMW e una Opel Corsa sono entrate in collisione in un tratto rettilineo. Per l'utilitaria si è innescata una carambola che l'ha portata sulla scarpata di un ponte. Le due persone all'interno sono rimaste incastrate nelle lamiere dell'auto e sono state raggiunte ed estratte dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto con la squadra del Distaccamento di Vignola. Gli operatori hanno lavorato con gli attrezzi da taglio idraulici per provvedere all'estricazione di due occupanti dell' autovettura. Ferite meno gravi per gli occupanti della seconda auto rimasta sulla carreggiata.
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