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Dal terremoto nelle Marche a Rigopiano: l'esperienza di Luca Verna al servizio del Comando Vigili del Fuoco di Modena

Dal terremoto nelle Marche a Rigopiano: l'esperienza di Luca Verna al servizio del Comando Vigili del Fuoco di Modena
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Presentato oggi il nuovo comandante. Nei giorni scorsi il passaggio di consegne da Ermanno Andriotto. Lo abbiamo incontrato al Comando provinciale

1 minuto di lettura

Lo scorso 25 giugno il passaggio di consegne con il suo predecessore. Oggi Luca Verna, 61 anni, un curriculum contornato di onoreficienze e riconoscimenti per l'azione di comando e responabilità in prima linea in grandi emergenze dal terremoto nelle marche alla tragedia di Rigopiano, si è presentato ufficialmente alla città. Lo abbiamo incontriamo al comando, nella centrale operativa dove arrivano e vengono gestite le chiamate dalla provincia, e nel suo ufficio, al primo piano della caserma dove h24 le unità sono pronte a partire. Sportivo, amante di sci alpiniso ed esperto di soccorso in montagna ha ricevuto il Diploma di Benemerenza per l’emergenza Sisma Marche ed Umbria 1997 rilasciato dal Ministro dell’Interno, il Premio Nassiriya, la medaglia con Diploma di Benemerenza per la direzione tecnica dei soccorsi nella tragedia di Rigopiano rilasciato dal Ministro dell’Interno, Encomio per la tragedia di Pennapiedimonte.

 

'Tro qui un ambiente ottimo. Modena è uno dei comandi virtuosi d'Italia. Sapevo di venire in un comando in cui si lavora bene e spero, con la mia esperienza, di portare un piccolo contributo per mantenere l'attuale efficenza del dispositivo di soccorso e apportare miglioramenti laddove è possibile'

 

 

 

 

 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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