Dal terremoto nelle Marche a Rigopiano: l'esperienza di Luca Verna al servizio del Comando Vigili del Fuoco di Modena

Lo scorso 25 giugno il passaggio di consegne con il suo predecessore. Oggi Luca Verna, 61 anni, un curriculum contornato di onoreficienze e riconoscimenti per l'azione di comando e responabilità in prima linea in grandi emergenze dal terremoto nelle marche alla tragedia di Rigopiano, si è presentato ufficialmente alla città. Lo abbiamo incontriamo al comando, nella centrale operativa dove arrivano e vengono gestite le chiamate dalla provincia, e nel suo ufficio, al primo piano della caserma dove h24 le unità sono pronte a partire. Sportivo, amante di sci alpiniso ed esperto di soccorso in montagna ha ricevuto il Diploma di Benemerenza per l’emergenza Sisma Marche ed Umbria 1997 rilasciato dal Ministro dell’Interno, il Premio Nassiriya, la medaglia con Diploma di Benemerenza per la direzione tecnica dei soccorsi nella tragedia di Rigopiano rilasciato dal Ministro dell’Interno, Encomio per la tragedia di Pennapiedimonte.



'Tro qui un ambiente ottimo. Modena è uno dei comandi virtuosi d'Italia. Sapevo di venire in un comando in cui si lavora bene e spero, con la mia esperienza, di portare un piccolo contributo per mantenere l'attuale efficenza del dispositivo di soccorso e apportare miglioramenti laddove è possibile'