Il conducente esce dall'auto prima che il mezzo venga avvolto dalle fiamme ma anziché attendere l'arrivo dei Vigili Del Fuoco, ai allontana dal luogo. Un particolare anomalo quello che ha accompagnato l' l'incendio che intorno alle 19 di oggi, ha coinvolto un'auto che stava transitando sulla tangenziale nord di Modena Carducci in direzione Bologna. All'altezza dei Torrazzi il fumo sprigionato dall'auto ha lasciato il passo alle fiamme, Giusto il tempo per il conducente per accostare e uscire dall'auto che poco dopo e stata avvolta completamente dalle fiamme.
Il rogo ha distrutto la vettura prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Nessun altro mezzo coinvolto. L'uomo alla guida si è allontanato subito dopo essere sceso, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto per i rilievi di legge e la regolazione della circolazione in tangenziale, chiusa temporaneamente, gli agenti della Polizia di Stato.
Auto a fuoco sulla Tangenziale: il conducente fugge dopo essersi messo in salvo
Timore per altri mezzi in tranito e possibili esplosioni, ma nessun ferito. L'incidente nel traffico dei Torrazzi. Circolazione chiusa temporaneamente
Il conducente esce dall'auto prima che il mezzo venga avvolto dalle fiamme ma anziché attendere l'arrivo dei Vigili Del Fuoco, ai allontana dal luogo. Un particolare anomalo quello che ha accompagnato l' l'incendio che intorno alle 19 di oggi, ha coinvolto un'auto che stava transitando sulla tangenziale nord di Modena Carducci in direzione Bologna. All'altezza dei Torrazzi il fumo sprigionato dall'auto ha lasciato il passo alle fiamme, Giusto il tempo per il conducente per accostare e uscire dall'auto che poco dopo e stata avvolta completamente dalle fiamme.
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