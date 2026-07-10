Auto a fuoco sulla A22, conducente in salvo

Intorno alle 6 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Modena sono intervenuti d’urgenza sull'autostrada A22 Brennero-Modena, in direzione nord, all'altezza del chilometro 292, a causa dell'incendio di un'autovettura.

Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Carpi con APS e abp. All'arrivo dei soccorritori, il veicolo si presentava già completamente avvolto dalle fiamme. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto rapidamente a circoscrivere il rogo, spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area autostradale circostante.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul luogo dell'evento è intervenuta anche la Polizia Autostradale per la gestione della viabilità, la regolazione del traffico e l'esecuzione dei rilievi di competenza.

