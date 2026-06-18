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Spilamberto: tragico schianto tra tre mezzi, un morto

Spilamberto: tragico schianto tra tre mezzi, un morto

In via Confine, poco prima delle ore 12. La persona deceduta, estratta dalle lamiere, è il conducente dell'auto, un 70 enne. Ferito lieve un ventenne alla guida di una seconda auto

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Tre mezzi coinvolti, una persona deceduta e viabilità circa una ora. E il tragico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle ore 11,50 in via Confine, a Spilamberto.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha visto coinvolti tre veicoli, due auto e un mezzo pesante.
Le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte tempestivamente sul posto, hanno lavorato con attrezzature da taglio specifiche per liberare dalle lamiere il conducente di uno dei veicoli rimasti coinvolti, un uomo di 70 anni. Soccorso ma fortunatamente con ferite lievi anche il conducente di un'altra auto un ragazzo di vent'anni. Illeso Il conducente del mezzo pesante, finito fuori strada.Successivamente, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intera area e dei veicoli incidentati per prevenire ulteriori rischi o incendi dovuti alla perdita di liquidi e carburante.
Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 , sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, rimasta temporaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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