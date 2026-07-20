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Esce di strada con la moto: muore a 41 anni

Esce di strada con la moto: muore a 41 anni

La vittima è Antonio Fatone, di origine pugliese residente a Rubiera

1 minuto di lettura

Antonio Fatone. È il suo nome ad aggiungersi, tragicamente, alla lunga serie di vittime che sta segnando le strade modenesi in queste settimane d’estate. Nel tardo pomeriggio di domenica 19 luglio, lungo la strada che collega Modena a Campogalliano, un’altra vita si è spezzata all’improvviso.
Secondo le prime informazioni, alcuni automobilisti e passanti hanno notato una moto finita nel fosso che costeggia la carreggiata. L’allarme è scattato immediatamente e, nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica.
I tentativi di rianimare il motociclista sono stati disperati e prolungati, ma le ferite riportate dopo essere stato sbalzato a diversi metri di distanza si sono rivelate irreversibili. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.
La vittima è Antonio Fatone, 41 anni, originario della Puglia e residente a Rubiera. Motociclista esperto, stava rientrando a casa in sella alla sua Ducati quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo.
La Polizia Locale di Modena ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento non emergono elementi che indichino il coinvolgimento di altri veicoli: tutto lascia pensare a una perdita di controllo autonoma della moto.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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