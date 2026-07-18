Modena, domani sera al Parco Amendola la proiezione del docufilm Yallah Gaza

Domani, domenica 19 luglio, alle 21, presso lo spazio Loving Amendola, all’interno del Parco Amendola, si terrà la proiezione del docufilm Yallah Gaza, del regista belga Roland Nicolet che esplora la vita quotidiana, le speranze e la resistenza dei giovani nella Striscia di Gaza, attraverso i loro sguardi e le loro storie, focalizzandosi in particolare sulle giovani generazioni e sul futuro negato.

Il film testimonia 'questa rabbia per la vita' attraverso un tuffo nella società di Gaza, e mette in luce gli aspetti storici e le ragioni dei gazawi. Yallah Gaza vuole demistificare i pregiudizi per ripristinare l'umanità dei gazawi e dei palestinesi.

'Quello che sta succedendo in Palestina e in tutto il Medio Oriente sta avendo un impatto importante sulla vita di tutti e cercare di capire meglio la realtà è anche un modo per acquisire una maggiore consapevolezza delle enormi sfide che attendono anche i popoli europei nei prossimi anni' - fa sapere il Coordinamento modenese contro la guerra.

L’ingresso è libero ma è gradita la prenotazione, previa mail a: modenacontrolaguerra@libero.it.