Week end fuori Modena: gli eventi in provincia

Dal Frignano alla Bassa, la provincia di Modena offre un mosaico di appuntamenti che intrecciano arte, natura, convivialità e radici comunitarie.

Il borgo dell’Appennino diventa per due giorni un laboratorio internazionale dedicato al tema “Le cose in-misurabili”. Sabato 18 e domenica 19 luglio Frassinoro ospita un festival che invita a riscoprire tutto ciò che sfugge alle metriche tradizionali: intuizioni, emozioni, gesti quotidiani, forme di creatività non catalogabili. Il paese si trasforma in un punto d’incontro globale, con performance, incontri e momenti di ascolto diffuso che coinvolgono artisti, famiglie e visitatori in un clima di esplorazione collettiva.

Sabato 18 luglio alle 17.30 il Giardino Esperia ospita il duo formato da Erika Fumarola e Niccolò Coverini, protagonisti di un programma novecentesco che esplora timbri, atmosfere e dialoghi sonori tra flauto e chitarra. L’iniziativa, promossa da Gioventù Musicale Modena, porta al rifugio CAI di Passo del Lupo un concerto che unisce tecnica, freschezza interpretativa e paesaggio naturale.

Secondo appuntamento della rassegna “Note e Arte nel Romanico 2026”, sabato 18 luglio alle 19 nella Chiesa dei Santi Donnino e Francesco. Il violinista Daniele Baione e l’arpista Cristina Greco propongono un viaggio musicale che unisce virtuosismo e suggestione.Il programma apre con sonate capaci di esaltare il dialogo tra i due strumenti, tra cui la Sonata BWV 1020 di Bach e la Sonata Prima di Foignet. La serata prosegue con celebri pagine del repertorio romantico e tardo ottocentesco, da Tchaikovsky a Massenet, fino alla conclusiva “Elegia” di Tedeschi.

Domenica 19 luglio alle 17, nella Chiesa di Sant’Apollinare a Vaglio, la rassegna “Note e Arte nel Romanico 2026” presenta il flautista Vincenzo Lai e la clavicembalista Nijolė Dorotėja Beniušytė. Il loro programma racconta il mondo attraverso la sensibilità dei Maestri del Barocco europeo: stupore per la natura, slanci vitali, emozioni autentiche. Un concerto che intreccia eleganza, profondità e la forza narrativa della musica antica.

Prosegue anche nel weekend la 51ª Sagra di Quartirolo, dedicata al tema “La pace comincia da un sorriso”, scelto dal Clan del gruppo scout Carpi 4. Un appuntamento che intreccia comunità, spiritualità, giochi, gastronomia e momenti di incontro, confermando la sagra come uno dei cuori pulsanti dell’estate carpigiana.Se vuoi, posso preparare una versione per la stampa, una versione più narrativa, oppure una versione breve per i social: sceglitra versione stampa, versione narrativa o versione_social.

Sabato 18 luglio alle 21.30, nel Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, il Collettivo Clown porta in scena due panettieri eccentrici alle prese con impasti ribelli, acrobazie e nuvole di farina magica. Lo spettacolo, parte della rassegna “Circostante”, coinvolge il pubblico con comicità fisica e invenzioni sceniche. La rassegna prosegue il 24 luglio con “Doors”, performance dedicata al mondo immaginifico delle porte e dei loro misteri. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio Piazza Costituente diventa il cuore della festa dedicata al cibo di strada, alla musica e alla convivialità. Stand gastronomici aperti ogni sera dalle 19 alle 24 e spettacoli musicali dalle 21.30. Sabato 18 sul palco i Kinder Garten, band nota anche per X Factor, con un live energico. Domenica 19 chiusura affidata al Ruffato DJ Set, con sonorità Bigroom Techno. Un appuntamento pensato per famiglie, giovani e visitatori, con ingresso libero.

Il parco di Villa Pace ospita il 17 e 18 luglio la settima edizione del festival “Vibing in fondo al mar”, due giorni di musica, laboratori e socialità.Sabato 18 il main stage propone Davide Shorty & Nuova Forma Army, Gioia Lucia e Togo con Schenna & Daddario, mentre la notte si accende nella DEF Arena con l’elettronica di Il Mario. Nel pomeriggio spazio al “Power Yogachella” e al laboratorio di uncinetto del collettivo femminista Oltre La Bolla. Stand gastronomici, librerie, vivai e aree creative completano l’esperienza. Ingresso gratuito.

Dal 17 al 19 luglio i Laghi Curiel accolgono migliaia di persone per un evento che unisce musica, sport, benessere e intrattenimento. Market con oltre 50 espositori, food truck, attività outdoor, parco avventura, aree relax e spazi dedicati alle famiglie. Sabato 18 il main stage alterna live e dj set fino a notte fonda, mentre il Lake Stage propone performance elettroniche. Domenica 19 la programmazione continua con concerti, dj set e atmosfere anni ’90. Un festival immerso nella natura, pensato per tutte le età.

La tradizione gastronomica torna protagonista nelle giornate del 17, 18, 19 e 24, 25, 26, 27 luglio. La Sagra dello Stinco celebra il suo piatto simbolo, diventato un rito collettivo per centinaia di appassionati della provincia. Stand, convivialità e cucina locale animano il paese per due fine settimana consecutivi.

Prosegue anche nel weekend la 51ª Sagra di Quartirolo, dedicata al tema “La pace comincia da un sorriso”, scelto dal Clan del gruppo scout Carpi 4. Un appuntamento che intreccia comunità, spiritualità, giochi, gastronomia e momenti di incontro, confermando la sagra come uno dei cuori pulsanti dell’estate carpigiana.Se vuoi, posso preparare una versione per la stampa, una versione più narrativa, oppure una versione breve per i social: scegli tra versione stampa, versione narrativa o versione_social.

Nella foto, una immagine di piazza Costituente durante il Mirandola Street Food