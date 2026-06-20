Gli appuntamenti del fine settimana fuori Modena, tra feste, sagre e musica

Un nuovo fine settimana ricco di iniziative che attraversano i diversi comuni, tra sagre, concerti, festival e appuntamenti dedicati a famiglie, appassionati di musica e amanti delle tradizioni locali.che da giovedì 18 a domenica 21 giugno propone un programma fitto di incontri, musica, mercatini e attività per tutte le età. L’anteprima si apre in piazza Matteotti con il ricercatore Marco Buttu, che racconterà la sua esperienza triennale nell’altopiano antartico, mentre al parco Marinai d’Italia il ristorante “Aspettando la Fiera” inaugura le serate gastronomiche. Il sabato porta con sé i giochi in legno e una nuova serata di ballo liscio con Marco e Alice, mentre la domenica si apre con il raduno di auto storiche “Motor Village” in piazza Italia, accompagnato da street food e arrosticini. Nel pomeriggio tornano i laboratori per bambini e gli artisti di strada, prima del concerto serale “Route 66: 1926–2026” con The Gang e gli allievi della Fondazione Andreoli. Per tutta la durata della festa, il ristorante del parco Marinai d’Italia rimarrà aperto ogni sera dalle 19, mentre i mercati del 19 e del 22 giugno saranno spostati in piazza Italia per la presenza del lunapark.che sabato 20 e domenica 21 giugno propone un weekend all’insegna della convivialità e dello spirito francescano del tema “Laudato sii mi Signore”. Il sabato è scandito dal Torneo Volley Splash, dall’apertura degli stand e dalle esibizioni di parkour e danza aerea, seguite da una caccia al tesoro e da una serata gastronomica che anticipa il concerto del Golden Trio e il dj set di Paolo Frisco. La domenica si apre con la Santa Messa e il pranzo comunitario, per poi proseguire nel pomeriggio con attività per bambini, spettacoli di ginnastica ritmica e danza aerea, letture animate e una chiusura musicale affidata ai Bifolk e a Carletto DJ.sabato 20 giugno, il centro cittadino si trasforma nel palcoscenico delultimo appuntamento del Maggio Fioranese. Dalle 19 fino all’1.30 la città ospita concerti, dj set, punti ristoro e un’atmosfera vivace che culmina, dalle 21, con le esibizioni dei Chapterhouse, dei Neoprimitivi e dei Palea. I Chapterhouse celebrano i 35 anni di Whirlpool eseguendolo integralmente, mentre i Neoprimitivi tornano con i brani de Il sangue è pronto e i Palea portano sul palco il loro alt‑rock sognante.Prima e dopo i concerti, Radio Antenna 1 anima la serata con i suoi dj set, mentre la viabilità del centro subirà modifiche per consentire lo svolgimento dell’evento.dal 19 al 24 giugno torna launa delle ricorrenze più sentite dalla comunità locale. La manifestazione si apre con il Giovedrink e la musica di Frabetti & Dave, per poi proseguire il sabato con il dj set di Bibo dedicato ai revival anni ’70, ’80 e ’90. La domenica è la volta di Denis Arpegaro con musica dal vivo e karaoke, mentre la chiusura del 24 giugno è affidata a Paolo Franciosi e Letizia, con la partecipazione speciale di Steve Sax. Per tutta la durata della sagra rimane attivo lo stand gastronomico, che propone piatti della tradizione emiliana in un clima di convivialità e appartenenza.si avvia alla conclusione con due serate in piazza Libertà dedicate alla musica e allo spettacolo. Sabato 20 giugno Radio Stella Live porta sul palco alcuni protagonisti del pop anni ’80: Gazebo, Rockets, The Creatures e Scialpi. I Rockets, celebri per il loro “space rock” e per successi come Galactica ed Electric Delight, tornano a esibirsi davanti al pubblico modenese.La domenica, invece, la piazza si accende con il Tremenda Disco Show, una serata tra moda, ballo e revival.infine, dal 19 al 21 giugno si svolge la ventiduesima edizione del Blues Festival, appuntamento ormai consolidato per gli amanti della musica d’oltreoceano. Il venerdì si apre con l’energia di Sugaray Rayford, tre volte vincitore dei Grammy Awards, accompagnato dalla Luca Giordano Band e preceduto dall’esibizione acustica di Andy Carrieri. Il sabato è dedicato al quartetto Jo Pinna & The Banana Oil e al tributo a Nick Becattini, chitarrista toscano scomparso nel 2024, celebrato dalla sua storica band. La domenica pomeriggio, davanti alla Biblioteca “Lea Garofalo”, va in scena uno spettacolo per bambini ispirato al libro Marika suona l’Armonica, con Silvia e Davide Speranza e Francesco Musazzi, seguito da un repertorio di brani tradizionali New Orleans che intrecciano creatività, suono ed esperienza. Tutti gli appuntamenti del festival sono a ingresso libero.Nella foto, una serata del giugno maranellese