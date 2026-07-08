Vignola, tenta furto all’interno della piscina comunale: 43enne denunciato

Nel pomeriggio del 6 luglio, i carabinieri di Vignola hanno denunciato un 43enne, domiciliato nel territorio vignolese, per tentato furto aggravato.

L'uomo, dopo essersi introdotto all'interno della piscina comunale di Vignola scavalcando la recinzione perimetrale, aveva approfittato del fatto che numerosi utenti fossero impegnati nelle attività balneari e ricreative, per aggirarsi tra gli effetti personali lasciati incustoditi. Dopo aver controllato il contenuto di diversi zaini, si era impossessato di quello appartenente ad un ragazzo di 15 anni di Savignano sul Panaro, all'interno del quale erano custoditi tre telefoni cellulari ed altri effetti personali appartenenti sia al giovane che ad alcuni amici che erano in sua compagnia.

Il furto è stato però notato dall'addetto alla sicurezza dell'impianto che, seguendo a distanza l’uomo senza mai perderlo di vista, è riuscito a bloccarlo mentre tentava di allontanarsi dalla piscina.

Subito dopo ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.

I militari della Tenenza di Vignola, giunti in pochi minuti sul posto, hanno preso in consegna il 43enne e, dopo aver ricostruito le fasi del furto, hanno riconsegnato la refurtiva ai legittimi proprietari.