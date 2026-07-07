Turismo lento nella montagna modenese: 50 appuntamenti per Modena e Cimone slow

Con il weekend del 4 e 5 luglio è partita l’edizione 2026 di Modena Slow Estate–Autunno, la rassegna che invita a scoprire la provincia di Modena con il passo lento dell’escursionismo e del turismo esperienziale. Il progetto, curato da Modenatur torna per il quarto anno con un calendario ampliato e una proposta sempre più strutturata. Anche nei prezzi e nella garanzia che anche con solo una prenotazione l'iniziativa sarà garantita.

Dopo l’estensione del 2025 verso pedecollina e pianura, la rassegna conferma l’obiettivo di costruire un racconto unitario dei paesaggi modenesi, intrecciando borghi, crinali, corsi d’acqua e itinerari culturali. Il programma 2026 raccoglie i “best of” delle edizioni precedenti e introduce nuove attività pensate per pubblici diversi, con oltre 30 esperienze giornaliere tra trekking e bike tour.

La principale novità è Cimone Slow, progetto coordinato dagli IAT di Sestola e Fanano con il supporto tecnico di Modenatur. Da luglio a ottobre propone più di 40 giornate dedicate alla montagna autentica: visite enogastronomiche, antichi mestieri, laboratori di raccolta di frutti ed erbe selvatiche, itinerari lontani dai percorsi più battuti. Un tassello che si integra nella visione complessiva di Modena Slow, rafforzando la rete tra Comuni, operatori e realtà locali dell’Appennino.

Elemento distintivo della rassegna rimane la presenza delle Guide Ambientali Escursionistiche, che accompagnano i partecipanti arricchendo la narrazione del territorio.Accanto alle attività più richieste – come i trekking abbinati a yoga e meditazione o i laboratori con artigiani – il calendario introduce nuove proposte: l’escursione in mountain bike tra Sassuolo e Serramazzoni, le visite tematiche sui luoghi della Resistenza con esperti storici, i trekking con osservazione astronomica e quelli dedicati alla transumanza insieme a un pastore.

Per le attività giornaliere di Modena Slow, la quota varia da 18 a 28 euro, con riduzioni a 15 o 25 euro per giovani (12–18 anni) e gruppi di almeno quattro persone. Gratuiti i bambini sotto i 12 anni. Le esperienze di Cimone Slow prevedono tariffe differenziate in base alla tipologia e ai servizi inclusi.Accanto alle iniziative giornaliere, la rassegna propone anche cammini e ciclotour di più giorni, con partenze di gruppo o formule a data aperta.

Tutti i dettagli e le prenotazioni sono disponibili su Visit Modena. Le attività di Cimone Slow sono prenotabili anche su VisitSestola, VisitFanano e In Appennino Modenese.

Il calendario completo delle esperienze, costantemente aggiornato e arricchito con nuove proposte, è consultabile sul sito ufficiale diinformazione turistica del territorio modenese.Sabato 4 luglio – Atlante estivo (Pavullo)Domenica 5 luglio – Immersione forestale: rallentiamo e risvegliamo i nostri sensi (Sestola)Sabato 11 luglio – Crepuscolo sul Monte Tre Croci (Marano sul Panaro)Domenica 12 luglio – La Pieve di Rubbiano e i boschi della Val Dolo (Montefiorino)Domenica 19 luglio – L’anello dei laghi glaciali (Pievepelago)Sabato 25 luglio – Tutti i sensi della luna (Zocca)Domenica 26 luglio – Dalle Piane di Lama Mocogno al Monte Cantiere (Lama Mocogno)Sabato 1 agosto – Sentieri ribelli sul crinale tosco-emiliano (Fanano)Domenica 2 agosto – Il mirtillo nero (Fiumalbo)Venerdì 7 agosto – Il cielo notturno ai piedi del Cimone (Sestola)Domenica 9 agosto – Ospitale e il Borgo La Mirandola (Fanano)Martedì 11 agosto – Storie di Appennino (Fanano)Mercoledì 12 agosto – Le notti delle stelle cadenti (Guiglia)Domenica 16 agosto – Sentiero delle cascate (Pievepelago)Sabato 22 agosto – Il Lago Pratignano e la Grotta delle Fate (Fanano)Domenica 23 agosto – Hike & Taste (Fiumalbo)Sabato 29 agosto – Le Forbici e il Giovarello (Frassinoro)Domenica 30 agosto – La vita segreta dei faggi (Fiumalbo)Sabato 5 settembre – Cascate della Pollina (Riolunato)Domenica 6 settembre – Passi e yoga al Ponte del Diavolo (Polinago)Sabato 12settembre – Le miniere di rame (Montecreto)Domenica 13 settembre – Lungo i sentieri della Linea Gotica (Montese)Sabato 19 settembre – Le Basse di Vignola (Vignola) Domenica 20 settembre – Un magico viaggio nel regno dei funghi (Sestola)Sabato 26 settembre – Sentieri ribelli al Parco di Santa Giulia (Palagano)Domenica 27 settembre – Le vigne in alta quota a Guiglia (Guiglia)

Domenica 4 ottobre – Immersione forestale: rallentiamo e risvegliamo i nostri sensi (Sestola)Sabato 10 ottobre – Pedalare nella Bassa modenese (Camposanto)Domenica 11 ottobre – Un magico viaggio nel regno dei funghi (Sestola)Sabato 17 ottobre – Sentiero dei pozzi e dei mulini (Pievepelago)Domenica 18 ottobre – Anello di Sassomorello (Prignano)Sabato 24 ottobre – Da Sassuolo a Serramazzoni in MTB (Sassuolo)Domenica 25 ottobre – A spasso con il gregge (Fanano)Domenica 1 novembre – La regina del borlengo (Guiglia).