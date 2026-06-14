Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

A una settimana dalla vittoria la ballottaggio, il sindaco di Vignola Angelo Pasini ha ufficializzato la nuova giunta.

A Roberta Amidei vanno le deleghe Bilancio e Tributi, Politiche Scolastiche, a Franca Massa le deleghe Democrazia e Partecipazione, Volontariato e Associazionismo, Pari Opportunità, Salute e Benessere del Cittadino, Ascolto del Cittadino, a Barbara Badiali Commercio, Agricoltura, Attività Produttive, Promozione del Territorio, Gemellaggi, a Gianluca Ruggeri il Personale, Cultura ed Eventi, Sportello 1.

Vicesindaco con deleghe a Edilizia privata, Urbanistica, Sport e Politiche sociali, sarà Simone Pelloni. Il sindaco mantiene per sè le deleghe a Sicurezza, Politiche giovanili, Viabilità,Lavori Pubblici e Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile.

'La giunta è stata costruita per garantire rappresentanza politica, esperienza amministrativa e coesione, mentre le competenze specialistiche e il coinvolgimento delle nuove generazioni saranno valorizzati attraverso incarichi, consulte e deleghe specifiche. Con la nomina della nuova Giunta comunale prende ufficialmente avvio il percorso amministrativo che i cittadini hanno scelto con grande chiarezza e fiducia. La squadra di governo è stata costruita secondo un criterio preciso: garantire rappresentanza a tutte le cinque liste che hanno sostenuto il progetto vincente, valorizzando al tempo stesso persone che hanno già maturato significative esperienze amministrative e una conoscenza concreta della macchina comunale - afferma il sindaco -.

La sfida che ci attende richiede infatti competenza, capacità decisionale e spirito di collaborazione. Per questo ho ritenuto importante affidare gli assessorati a figure che possano essere già pronte, immediatamente operative, e lavorare fin dal primo giorno per realizzare il programma che abbiamo presentato ai cittadini e mettere mano ai tanti problemi che ci ha lasciato in eredità la Giunta uscente. Qualcuno potrebbe osservare la presenza limitata di giovani e di professionisti provenienti da specifici settori. È una riflessione che rispettiamo e che consideriamo uno stimolo positivo. Desidero però chiarire che la Giunta rappresenta soltanto uno degli strumenti attraverso cui si governa una comunità. La nostra amministrazione intende aprire una fase nuova, caratterizzata dal coinvolgimento diretto delle migliori energie del territorio'.

'Nei prossimi mesi saranno infatti individuati consiglieri delegati e figure di supporto con competenze specifiche nei diversi ambiti strategici, dalla salute alla sicurezza, dalle politiche giovanili all'ambiente, dalla cultura all'innovazione. Saranno coinvolti professionisti, associazioni, rappresentanti del mondo del volontariato e giovani che desiderano mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio entusiasmo. Credo che una buona amministrazione debba saper unire esperienza e innovazione, capacità amministrativa e competenze specialistiche, continuità istituzionale e partecipazione delle nuove generazioni.

È questa la direzione che intendiamo seguire. La schiacciante vittoria elettorale ci affida una responsabilità importante. Il nostro obiettivo non è rappresentare soltanto una maggioranza politica, ma costruire una comunità più forte, più unita e più capace di affrontare le sfide future coinvolgendo tutte le migliori risorse presenti sul territorio' - chiude Pasini.