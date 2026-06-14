Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

A una settimana dalla vittoria la ballottaggio, il sindaco di Vignola Angelo Pasini ha ufficializzato la nuova giunta.
A Roberta Amidei vanno le deleghe Bilancio e Tributi, Politiche Scolastiche, a Franca Massa le deleghe Democrazia e Partecipazione, Volontariato e Associazionismo, Pari Opportunità, Salute e Benessere del Cittadino, Ascolto del Cittadino, a Barbara Badiali Commercio, Agricoltura, Attività Produttive, Promozione del Territorio, Gemellaggi, a Gianluca Ruggeri il Personale, Cultura ed Eventi, Sportello 1.
Vicesindaco con deleghe a Edilizia privata, Urbanistica, Sport e Politiche sociali, sarà Simone Pelloni. Il sindaco mantiene per sè le deleghe a Sicurezza, Politiche giovanili, Viabilità,Lavori Pubblici e Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile.
'La giunta è stata costruita per garantire rappresentanza politica, esperienza amministrativa e coesione, mentre le competenze specialistiche e il coinvolgimento delle nuove generazioni saranno valorizzati attraverso incarichi, consulte e deleghe specifiche. Con la nomina della nuova Giunta comunale prende ufficialmente avvio il percorso amministrativo che i cittadini hanno scelto con grande chiarezza e fiducia. La squadra di governo è stata costruita secondo un criterio preciso: garantire rappresentanza a tutte le cinque liste che hanno sostenuto il progetto vincente, valorizzando al tempo stesso persone che hanno già maturato significative esperienze amministrative e una conoscenza concreta della macchina comunale - afferma il sindaco -.
'Nei prossimi mesi saranno infatti individuati consiglieri delegati e figure di supporto con competenze specifiche nei diversi ambiti strategici, dalla salute alla sicurezza, dalle politiche giovanili all'ambiente, dalla cultura all'innovazione. Saranno coinvolti professionisti, associazioni, rappresentanti del mondo del volontariato e giovani che desiderano mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio entusiasmo. Credo che una buona amministrazione debba saper unire esperienza e innovazione, capacità amministrativa e competenze specialistiche, continuità istituzionale e partecipazione delle nuove generazioni.