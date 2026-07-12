Castelfranco, Boni: 'Rifiuti abbandonati e fototrappole: bene i controlli, ma perché solo adesso?'

'Dopo mesi di segnalazioni e denunce da parte dei cittadini riguardo all'abbandono dei rifiuti lungo le strade e persino nel centro cittadino, il sindaco Giovanni Gargano ha finalmente annunciato una serie di misure di contrasto, tra cui il maggior utilizzo di fototrappole per individuare e sanzionare i responsabili. 'Il costo dei rifiuti o di ogni conferimento sbagliato, pesano su tutta la comunità', ha detto Gargano annunciando una lotta senza quartiere'. A parlare è Lodovica Boni.

'Ogni iniziativa volta a tutelare il decoro urbano e a contrastare comportamenti incivili è certamente positiva e merita di essere sostenuta. Ma non si può non pensare come tale annuncio arrivi, in un momento in cui i cittadini saranno.sicuramente chiamati a sostenere un aumento delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti. È quindi legittimo chiedersi come si possa giustificare un incremento dei costi senza che sia stato garantito, fino ad oggi, un servizio adeguato e un efficace controllo del territorio. Le fototrappole potrebbero quindi rappresentare uno strumento utile, alla amministrazione a far ingoiare a cittadini, commercianti e piccoli imprenditori, l'ennesimo boccone amaro' - chiude Lodovica Boni.