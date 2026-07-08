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Congresso Lega, a Modena tensione alle stelle: Bedostri vince su Mazzacurati

Congresso Lega, a Modena tensione alle stelle: Bedostri vince su Mazzacurati

Alle 21, dopo due ore di discussione, il risultato del voto. Tra le due candidate in lizza per la segreteria comunale la Lega sceglie la continuità e rielegge il segretario uscente

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Ancora non si sa quanto sia lo scarto tra le due contendenti, bocche cucite sui numeri del voto in casa Lega, almeno fino a domani, ma il risultato è certo: il segretario ucente della Lega a Modena è stata confermata e ha vinto il confronto con l'altra candidata in lizza, Valentina Mazzacurati. Un risultato non scontato, fino ad un'ora dal via del congresso, alle ore 19, nella sede comunale e provinciale di via Don Minzoni a Modena. Dove fino alla riunione tesa di due settimane fa, quando la data del congresso non era ancora stata fissata, la prospettiva era ancora quella di una candidatura unica e di un congresso unitario convergente su Caterina Bedotri. Ipotesi rientrata dopo la candidatura di Valentina Mazzacurati, simbolo di quell'ala interna contraria all'imposizione di una candidatura senza un confronto interno. Un nuovo scenario a più candidatura, poi limitate a due, anticipato da La Pressa e che aveva scatenato l'ordine del commissario provinciale, nominato dopo l'uscita del segretario eletto Guglielmo Golinelli, entrato nelle fila di Futuro Nazionale di Vannacci, di non parlare con i giornalisti, e annunciando nella chat interna che chi aveva parlato con La Pressa, sarebbe stato messo fuori dal partito.
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Un'ordine al silenzio imposto anche dopo il voto del congresso. Nessuno parli con i giornalisti fino a domani, giovedì, quando sarà diffuso un comunicato. Ma l'elezione - rinnovo di Caterina Bedostri era già coa fatta.

Alle 20,30 il voto aveva definito il risultato. Dalla sede è un via vai contrinuo. Chi esce e rientra per una sigaretta, chi per telefonare. Si vota e si conta. È il conteggio favorisce la candidatura di Caterina bedostri. Confermata segretario comunale Lega Modena. Lega Modena ha scelto la continuità, almeno a livello di coordinamento comunale, confermando un segretario al quale sarà richiesto un importante impegno in vista delle elezioni politiche e rispetto al contributo che Modena dovrà dare, oltre a un impegno per invertire e tamponare quelle emorragie di voti che alle ultime elezioni regionali e comunali ha visto la Lega arretrare, soprattutto a Modena, a grandi passi.

Nella foto, da sinistra, Caterina Bedostri, segretario comunale uscente e Valentina Mazzacurati
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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