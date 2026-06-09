Vogliamo Salvini Ministro dell'Interno: la proposta di Lega Emilia in piazza

'Partiamo da questo luogo simbolo, dove purtroppo è avvenuto l'attentato poco più di un mese fa, perché crediamo che la sicurezza sia al momento la cosa più sentita dai cittadini. Crediamo che il ritorno di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno sia fondamentale perché è il politico che riesce a buttare il cuore oltre l'ostacolo e a fare bene, come ha fatto nel primo governo Conte tra il 2018 e il 2019. Salvini è la persona più idonea per ricoprire questo ruolo, con l'esperienza che ha e per aver dimostrato di saper affrontare anche processi pur di difendere i nostri confini nazionali.'.Cosìin Largo Garibaldi, luogo dal quale il 16 maggio scorso, il 31enne Salim El Kudri, ha lanciato l'auto che guidava sulle persone che stavano camminando in via Emilia Centro provocando sette feriti. Corti è insieme ai vertici locali e regionali della Lega. Per Modena il coordinatore cittadino Caterina Bedostri, il capogruppo in coniglio comunale Giovanni Bertoldi, e Valentina Mazzacurati, mentre per la regione il coordinatore Lega Emilia Matteo Rancan, che spiega: ''Il claim della campagna è Salvini agli Interni senza paura.Questo perché oggi la nostra società vive una situazione di difficoltà e la sicurezza è un cardine fondamentale, come lo è sempre stato nell'agire politico della Lega. In tante parti, in tante città come Modena l'insicurezza è stata ed è tuttora qualcosa di troppo reale, non una percezione come qualcuno del PD continua a ripetere.'Quello che faremo il 20 e 21 giugno sarà una grande gazebata in tutti i centri dell'Emilia per chiedere il ritorno di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno. Pensiamo che la sua precedente esperienza sia stata un esempio di concretezza, serietà, buonsenso, tutela delle forze dell'ordine, blocco degli sbarchi e soprattutto sicurezza per le nostre città. Oggi serve che Matteo Salvini torni al Ministero dell'Interno per garantire più sicurezza ai nostri territori, e noi come Lega Emilia ci prodigheremo affinché questo possa avvenire.Non è una richiesta calata dall'alto, ma una richiesta che parte dal territorio della Lega Emilia. Credo che abbia molto più valore rispetto a tante altre iniziative. Dire che Matteo Salvini deve tornare al Ministero dell'Interno è qualcosa che può aiutare realmente le nostre città, la nostra regione e il nostro Paese.' - afferma Rancan.Dalla proposta di Salvini di nuovo al Ministero dell'Interno alle azioni sulla sicurezza che Lega Modena starebbe portando avanti a livello locale.'Stiamo avviando un'attività molto intensa e nel prossimo Consiglio Comunale affronteremo il tema dei dissuasori mobili per mettere in sicurezza tutti gli accessi del Centro Storico' - spiega Bertoldi. 'Abbiamo posto all'ordine del giorno anche la richiesta di dotare la Polizia Locale dei taser, perché ad esempi nel giorno dell'attentato un agente non avrebbe potuto fare nulla di fronte a una persona armata di coltello. Serve uno strumento intermedio tra l'arma da fuoco e le mani nude. Stiamo lavorando anche su molti altri fronti in Consiglio Comunale e in questo momento ci stanno seguendo anche altri partiti alleati. Stiamo lavorando per ottenere un cambiamento di ritmo nella gestione della sicurezza in città. Ricordo inoltre che abbiamo aumentato le telecamere grazie alla disponibilità del Governo, che ha finanziato buona parte del rinnovamento del parco tecnologico, e abbiamo rinnovato la centrale operativa di monitoraggio, sempre grazie ai finanziamenti governativi. Speriamo che, insieme alle attività avviate a livello locale e nazionale, si possa migliorare il controllo della sicurezza per i cittadini.''Chiedere che sia Salvini a prendere il posto di Piantedosi alla guida del Ministero dell'Interno non corrisponde ad una sfiducia politica verso Piantedosi? - chiediamo a Rancan; 'No, non stiamo dicendo che stia facendo male.Diciamo che si può sempre fare meglio. Come diceva Stefano Corti, il politico ha la possibilità di buttare il cuore oltre l'ostacolo in determinati momenti. E se lo chiedete al segretario regionale della Lega, è ovvio che io voglia Matteo Salvini al Viminale già da domani. Poi sappiamo bene che ci sono dinamiche governative che altri dovranno gestire, ma la richiesta del territorio è chiara: Matteo Salvini deve tornare al Ministero dell'Interno'In chiusura Caterina Bedostri, segretario cittadino, ha ringraziato i vertici Lega intervenuti alla presentazione, dando appuntamento in piazza il