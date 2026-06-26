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Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'

Carpi, da Righi 73mila euro a Ciao Comunicazione: 'Mille ore di attività, era il preventivo più economico'
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Il vicesindaco di Carpi Mariella Lugli ha risposto all'interrogazione di Fdi sul tema della determina con cui il Comune di Carpi ha deciso l'affidamento diretto

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'Il preventivo risulta essere congruo in base ai principi di efficacia, efficenza ed economicità e alla natura delle attività da svolgere, in base alla quantificazione operata, cioè 1000 ore complessive di affiancamento per un periodo triennale. Non solo, il preventivo Ciao Comunicazione era il più economico tra i 5 ricevuti'. Così, ieri il vicesindaco di Carpi Mariella Lugli ha risposto alla interrogazione di Fdi sul tema della determina con cui il Comune di Carpi ha deciso di affidare in modo diretto i 'servizi di progettazione e realizzazione della rendicontazione sociale e di sostenibilità del Comune stesso - periodo 2025-2029' a Ciao Comunicazione Srl di Modena per un importo pari a 73.200 Iva inclusa.

Ricordiamo che Ciao era finita nel mirino di Fdi anche in Regione.

I consiglieri modenesi Arletti e Pulitanò avevano presentato una interrogazione per sapere dalla giunta regionale 'se ritenesse congruo e giustificato il compenso complessivo riconosciuto alla società Ciao Comunicazione srl per la realizzazione del Bilancio di Mandato 2020-2024 pari a 158.600 euro, se vi fossero rapporti di lavoro dipendente ovvero di lavoro autonomo, diretti o indiretti, tra soci, collaboratori o consulenti della società Ciao Comunicazione srl e membri della Giunta Bonaccini e loro parenti, precedenti o successivi all’affidamento

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di cui all’interrogazione e se il progetto non potesse essere gestito internamente'.

'Il contratto fra l’Agenzia di informazione e comunicazione e l’agenzia Ciao comunicazione srl è stato stipulato il 12 agosto 2024, in esecuzione della determinazione del 2 agosto 2024. Ai fini dell’affidamento, la società Ciao comunicazione è stata sottoposta ai controlli dovuti per la verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di appalto o di concessione previste dal Codice dei contratti pubblici. Da tale verifica non sono emersi elementi riconducibili alla fattispecie citata nell’interrogazione. Analoga considerazione vale per il gruppo di lavoro dedicato al progetto messo a disposizione dall’operatore economico' - spiegò il Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione, Giuseppe Pace, in un documento poi trasmesso ai consiglieri dalla sottosegretaria Manuela Rontini.

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