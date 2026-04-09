'Rendicontazione sociale e sostenibilità': dal Comune di Carpi 73mila euro senza bando a Ciao Comunicazione

Con una recente determina il Comune di Carpi ha deciso di affidare in modo diretto i 'servizi di progettazione e realizzazione della rendicontazione sociale e di sostenibilità del Comune stesso - periodo 2025-2029' a Ciao Comunicazione Srl di Modena per un importo pari a 73.200 Iva inclusa.

L'affidamento diretto varato dall'amministrazione del sindaco Riccardo Righi dopo aver chiesto preventivi anche ad altre quattro società, è ricaduto su Ciao Comunicazione, realtà già finita nel mirino delle polemiche a Modena e in Regione Emilia Romagna, anche attraverso una interrogazione da parte di Fdi . La società guidata da Matteo Seghedoni pochi mesi fa ha infatti ottenuto dal Comune di Modena un affidamento per i servizi di promozione turistica del Natale a Modena 2025 per un importo pari a 20.000 euro, Iva compresa. Non solo, l'ex presidente della Regione Stefano Bonaccini oggi, nel suo ruolo di europarlamentare, si avvale come fornitore della stessa Agenzia. Agenzia alla quale, con una determinazione dirigenziale del 2 agosto 2024, la Regione Emilia Romagna, guidata allora proprio da Bonaccini, affidò direttamente l’incarico di ideazione, progettazione e produzione dei contenuti del Rendiconto di mandato 2020-2024 per ben 158.600 euro, Iva compresa.

Per quanto riguarda il Comune di Carpi, la determina prevede larealizzazione 'della strategia comunicativa e del progetto grafico, del layout e della struttura editoriale esemplificativa, la realizzazione operativa del documento di Rendicontazione sociale e di sostenibilità per le annualità 2025, 2026, 2027 e 2028 mediante: la raccolta di documentazione e dei contenuti da parte dell’Ente e loro successiva elaborazione per adattamento del linguaggio, micro-editing testuale, editing grafico ed impaginazione; la creazione di infografiche e tabelle per la visualizzazione immediata dei dati di performance e di bilancio; la predisposizione di file ottimizzati per il web e per i canali social (10 reels personalizzati e 10 visual per post personalizzati); la consegna del file in alta risoluzione per la stampa e la predisposizione e realizzazione del volume riepilogativo di fine mandato mediante aggregazione dei dati del quinquennio e rappresentazione dei risultati complessivi raggiunti nell’annualità 2029'.Il tutto per la cifra di 73.200 euro.