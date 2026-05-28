Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Patto di sindacato, così Aimag dribbla la Corte dei Conti: asse Ruggiero-Pd rafforzato

Patto di sindacato, così Aimag dribbla la Corte dei Conti: asse Ruggiero-Pd rafforzato

Il nome di Paola Ruggiero torna al centro. La sintonia con i vertici del Pd carpigiano è troppo forte per immaginare un cambio

2 minuti di lettura
Il Patto di sindacato di Aimag, atteso dal 2023, è arrivato. Puntualmente venduto come garanzia del controllo pubblico con la solita retorica: i comuni tornano al centro, il territorio decide, la Corte dei conti è stata ascoltata. Tutto molto rassicurante. Ma solo in apparenza.

 

Perché più che soddisfare la Corte dei conti, il Patto rafforza i comuni della cordata pro-Hera. Una volta firmato il Patto, infatti, tutti i soci pubblici dovranno votare compatti secondo le decisioni prese dalla maggioranza interna. Tradotto: Cavezzo o San Prospero, se contrari alla linea di Carpi e Mirandola, non potranno più muoversi liberamente. Se dentro il Patto si raggiunge il 65 per cento, la linea passa. Ma quel 65 per cento è calcolato sul pacchetto pubblico, che vale circa il 65 per cento della società. Quindi poco più del 42 per cento del capitale sociale può vincolare tutti i comuni soci. Con penali per chi non si allinea.

 

Non è esattamente la definizione di controllo pubblico che si aspetterebbe un purista del controllo pubblico. Ma è quella che eviterà le polemiche politiche dei comuni non allineati.

 

Poi ci sono le nomine. Il Patto scrive che la proposta del presidente spetta al Comune di Carpi. Formalmente legittimo, politicamente molto meno neutro.
Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
La guida di Aimag dovrebbe nascere da confronto collegiale, competenze e visione industriale. Invece il meccanismo fotografa le caselle: Carpi indica il presidente, Mirandola avrà un consigliere, l’Area nord un altro, l’area sud un altro ancora, mentre ai soci privati - Hera e Fondazioni bancarie - spetta il quinto nome. Non è una squadra, pare più una spartizione.

 

E qui il nome di Paola Ruggiero torna al centro. La sintonia con i vertici del Pd carpigiano è troppo forte per immaginare un cambio - vista la contestuale cronica debolezza politica del partitone, spaccato fra carpigiano e area nord, e l’atteggiamento astensionista del centrodestra.

 

Il punto vero, però, è il futuro societario dell’azienda. Una nuova operazione frontale con Hera oggi sarebbe difficile: la bocciatura della Corte dei Conti è troppo recente. Anche l’ipotesi gara spaventa, perché potrebbe aprire la porta ad altri soggetti, a partire da A2A: la scottatura di Modena è troppo recente. Ma Aimag è troppo fragile, al di là dei conti positivi: senza i contratti di acquisto gas a prezzi Hera e il supporto creditizio del colosso - anche solo di garanzia - l’azienda farebbe davvero fatica a mantenere certi equilibri.
E sullo sfondo incombe sempre la gara dell’acqua a bacino d’ambito provinciale.

 

Per questo nei corridoi si parla già di formule diverse di aggregazione e fusione. La più gettonata delle quali, stavolta, pare essere il concambio azionario: operazione che potrebbe far uscire il controllo pubblico dalla porta senza scomodare il tabù della cessione. Sicché il Patto, piuttosto che garantire il pubblico, diventerà lo strumento per portare Aimag dove la si voleva portare già da vent’anni. Solo con meno rumore politico.

 

Eli Gold
Foto dell'autore

Dietro allo pseudonimo 'Eli Gold' un noto personaggio modenese che racconterà una Modena senza filtri. La responsabilità di quanto pubblicato da 'Eli' ricade solo sul direttore della tes...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Aimag, patto di sindacato: cari sindaci, quello che state facendo non ci piace'

'Aimag, patto di sindacato: cari sindaci, quello che state facendo non ci piace'

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'

'Patto sindacato Aimag, dal sindaco Budri teatrino imbarazzante'

Siena: 'Patto di sindacato Aimag, assurdo puntare alla riconferma della Ruggiero'

Siena: 'Patto di sindacato Aimag, assurdo puntare alla riconferma della Ruggiero'

A Carpi fine settimana sotto controllo

A Carpi fine settimana sotto controllo

Carpi: auto travolge due pedoni, un morto

Carpi: auto travolge due pedoni, un morto

Articoli più Letti Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Modena, da 'eroe' a 'venduto al sistema': così la bagarre politica umilia il coraggio di Luca Signorelli

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Luca Signorelli, l'eroe conteso dalla politica, ora anche dalla sinistra

Cena in piazza con Confcommercio a poche ore dalla strage: il sistema Modena che digerisce tutto

Cena in piazza con Confcommercio a poche ore dalla strage: il sistema Modena che digerisce tutto

Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Modena, petizione Pd sulla sanità: il segretario Paradisi non ne sapeva nulla. Una raccolta di... visibilità

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli Recenti Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste

Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste

Strage di Modena, la vergogna degli scontri di piazza: specchio di una politica che strumentalizza l'orrore

Strage di Modena, la vergogna degli scontri di piazza: specchio di una politica che strumentalizza l'orrore

Strage di Modena, due piazze e due stagni emotivi opposti

Strage di Modena, due piazze e due stagni emotivi opposti

Modena, marea di cittadini in piazza col sindaco Mezzetti: non è retorica, è una 'social catena'

Modena, marea di cittadini in piazza col sindaco Mezzetti: non è retorica, è una 'social catena'