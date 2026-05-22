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Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste

Strage di Modena, se Barcaiuolo in Senato definisce 'raccapriccianti' le parole del sindaco Mezzetti, un problema esiste

Seguendo questo funambolico ragionamento del senatore Barcaiuolo, anche le parole di Piantedosi sarebbero raccapriccianti?

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Qualche giorno fa in una nota aveva aveva in modo civile criticato il Pd e l'amministrazione per il modo in cui è stata affrontata la strage di Modena. Ma in Senato martedì il senatore modenese Michele Barcaiuolo ha decisamente chiuso il proprio intervento in modo scomposto (qui la trascrizione del Senato).
'Mi perdoni, senatrice Rando - ha detto rivolgendosi alla collega modenese -, io ho il massimo rispetto per le persone che sono andate in quella piazza a Modena, ma non ho minimamente rispetto per chi in quella piazza ha parlato e ha strumentalizzato vergognosamente la tragedia che si era svolta in quella città soltanto il giorno prima. Mi riferisco alle raccapriccianti, raccapriccianti parole del sindaco Mezzetti'.
Ora, probabilmente qualche sgrammaticatura politica vi è stata, ma il sindaco di una città colpita da una tragedia simile - primo caso in Italia - cosa poteva fare se non dare una risposta ai cittadini in termini di incontro di piazza? Cosa esattamente avrebbe detto di 'raccapricciante' (detto due volte) Mezzetti tanto da 'non meritare il minimo rispetto'?
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Se 5-6mila persone si sono riunite in piazza in un momento così difficile cercando di identificarsi nel sindaco di tutti, per usare una definizione abusata, almeno quel giorno, è davvero il caso di usare nel tempio della democrazia, il Senato della Repubblica, frasi simile da parte di un parlamentare di Modena?
Un problema evidentemente esiste ed è lo stesso problema che ha portato in modo surreale Fdi ad attaccare non El Koudri, ma il suo avvocato, Fausto Gianelli. Lo stesso problema che fa gridare alla reimmigrazione e al terrorismo islamico, alimentando angoscia e paure, quando lo stesso ministro del Governo sostenuto da Fdi, Piantedosi, ha detto che 'a Modena la situazione è tranquilla' e si tratta di una dinamica legata a problemi psichiatrici (video sotto). Dunque, seguendo questo funambolico ragionamento del senatore Barcaiuolo, anche le parole di Piantedosi sarebbero raccapriccianti?

Perchè la gestione dell'immigrazione è certamente un problema, il rapporto con l'Islam lo è altrettanto, la minimizzazione di un centrosinistra che si volta troppo spesso dall'altra parte è indubbia e talvolta scade in derive negazioniste. Ma la lucidità di non mescolare tutto in un polpettone finalizzato a ottenere consenso, almeno davanti alle tragedie, sarebbe auspicabile da parte delle istituzioni.
G.Leo.
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Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

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