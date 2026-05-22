Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero

Sottil non è più l'allenatore del Modena: la società ufficializza l'esonero

Con lui il suo staff tecnico composto da Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle

1 minuto di lettura

Andrea Sottil non è più l'allenatore del Modena. L'immediata eliminazione dai play off è costata cara al tecnico di Venaria Reale.

'Il Modena FC comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore della Prima Squadra e con lui il suo staff tecnico composto da Gianluca Cristaldi, Cristian Bella, Matteo Tomei, Salvatore Gentile ed Eugenio Vassalle. Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso'. Così, in una nota la società guidata da Rivetti.

'Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC ringraziano il mister e il suo staff per la grande professionalità e per il lavoro svolto nel corso della stagione sportiva appena terminata, culminata con il raggiungimento dei playoff, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera'.

Foto Modena Fc

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

Motor Valley, ecco il programma della ottava edizione

Modena, sostituiti infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina

Modena, sostituiti infissi nella sala dei Torresani della Ghirlandina

Street tutor a Modena, cambia la ditta: affidamento diretto a Italpol, 100mila euro fino a fine anno

Street tutor a Modena, cambia la ditta: affidamento diretto a Italpol, 100mila euro fino a fine anno

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Modena, maxi rissa a colpi di bottiglia in via Crispi: tre feriti

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Strage di Modena, la mancata integrazione e il tirare la giacchetta in vista del voto

Fondazione di Modena, ecco il bilancio: nel 2025 erogati 30,7 milioni, ma sull'ammanco milionario è silenzio

Fondazione di Modena, ecco il bilancio: nel 2025 erogati 30,7 milioni, ma sull'ammanco milionario è silenzio

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D: Cittadella, obiettivo migliorare il sesto posto

Serie D: Cittadella, obiettivo migliorare il sesto posto

Dilettanti, i migliori allenatori di quest'anno sono senza panchina

Dilettanti, i migliori allenatori di quest'anno sono senza panchina

Concorso d'eleganza Salvarola Terme: domenica in scena le auto che hanno fatto la storia

Concorso d'eleganza Salvarola Terme: domenica in scena le auto che hanno fatto la storia

Dilettanti, ripescaggi: spera il Fiorano, Cortilese e San Francesco già in Seconda

Dilettanti, ripescaggi: spera il Fiorano, Cortilese e San Francesco già in Seconda