Tariffe sui rifiuti e abbandoni, Modena Civica: 'Quanto costa ai cittadini l'inversione di rotta?'

'Quanto sta costando ai modenesi l'inversione di rotta sui rifiuti?'. Modena Civica interviene sul tema depositando un'interrogazione. Nell’atto si sottolinea come negli ultimi anni “i cittadini di Modena hanno affrontato sforzi importanti, sia in termini organizzativi che di adattamento quotidiano, per abituarsi al sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”. Un investimento collettivo che ha dato frutti straordinari, portando la raccolta differenziata in città dal 61% a sfiorare l'eccellente traguardo dell'80%, in linea con i più ambiziosi obiettivi della pianificazione regionale”.Oggi, però, - sottolinea Modena Civica - 'assistiamo a una brusca inversione di rotta: l'amministrazione comunale ha avviato un progressivo smantellamento di quel modello per tornare ai cassonetti stradali'.Per la lista la 'nuova gestione appare contraddittoria e costosa. Il continuo cambio delle regole del gioco rischia infatti di gravare pesantemente sulle tasche dei modenesi. Per questo motivo nell’interrogazione chiediamo innanzitutto la massima trasparenza economica: la Giunta deve quantificare l'ammontare esatto delle risorse pubbliche spese prima per introdurre il ‘porta a porta’ e poi per rimuoverlo e riposizionare i cassonetti stradali. È fondamentale capire quale sia l'impatto reale di questo valzer organizzativo sul Piano Economico Finanziario e sulle tariffe finali pagate dalle famiglie'.'Accanto al tema economico – affermano la consigliera e il presidente di Modena Civica, Katia Parisi e Rosario Maragò - vi è una evidente emergenza legata al decoro urbano e alla funzionalità del servizio.Le cronache locali e le segnalazioni dei residenti descrivono ormai quotidianamente postazioni stradali assediate da cumuli di immondizia abbandonata. Chiediamo dunque al Comune i dati reali sugli abbandoni degli ultimi cinque anni, quartiere per quartiere, per verificare se il ritorno alla strada abbia peggiorato la situazione e quanti fondi pubblici si stiano spendendo per i soli interventi straordinari di pulizia'.A complicare la vita dei cittadini, secondo l’interrogazione, ci sono anche i malfunzionamenti della Carta Smeraldo.A riguardo Modena Civica solleva 'una questione di puro buonsenso: se la Tariffa Corrispettiva Puntuale si calcola esclusivamente sulla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, che senso ha mantenere l'obbligo di tessera elettronica anche per gettare carta, cartone, plastica e lattine? Modena Civica propone ufficialmente di eliminare questo inutile ostacolo per i materiali riciclabili, semplificando la vita alle famiglie e riducendo i disagi legati ai blocchi dei cassonetti'.