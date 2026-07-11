Rifiuti Modena, il sindaco: 'La polemica del consigliere Paldino è meschina e disonesta intellettualmente'

'Gli aumenti riguardano e investono tutti i Comuni aderenti ad Hera. Lo stesso sta accadendo per i Comuni aderenti ad Iren. Tutta colpa dunque della reintroduzione dei cassonetti a Modena città? Per colpa di Mezzetti tutti i Comuni del modenese e del reggiano pagheranno di più? La polemica del consigliere Paldino è meschina e disonesta intellettualmente'. Il sindaco replica in questi termini e in modo all'attacco avanzato oggi su La Pressa dal consigliere regionale Vincenzo Paldino.

'Fra l’altro ricordo ancora una volta che per quel che riguarda il capoluogo una delle voci che più pesa sono i costi che ci trasciniamo dal sistema introdotto nel 2023 dei “sacchi a terra” dalla precedente amministrazione, sostenuta proprio da Paldino, più di 4 milioni di euro il cui pagamento è stato lasciato in “dono” alla mia amministrazione - chiude Mezzetti sui social -. Paldino imparasse a svolgere seriamente il suo ruolo di consigliere regionale, legga, studi e si documenti'.