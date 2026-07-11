Modena, in tangenziale con delle taniche di benzina: era sottoposto a detenzione domiciliare

La polizia di Modena ha arrestato un uomo di 24 anni per i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Intorno alle 4.10 di questa mattina, la Squadra Volante si è portata nei pressi dell’uscita 11 della tangenziale in quanto alcuni automobilisti avevano segnalato la presenza di un furgone a bordo strada con le quattro frecce inserite senza nessuna persona a bordo.

Da accertamenti è emerso che il veicolo era oggetto di un furto a Modena. Durante le verifiche si è portata sul posto anche una pattuglia dei carabinieri allertata della presenza di due persone a piedi lungo la tangenziale con alcune taniche di benzina in mano.

Poco dopo i due uomini sono stati intercettati dagli agenti, ma alla vista della Polizia si sono dati alla fuga, dopo aver abbandonato a terra le taniche, scavalcando una recinzione in metallo e cercando di far perdere le proprie tracce tra la fitta vegetazione. Gli agenti, una volta raggiunti i due fuggitivi, con non poca difficoltà sono riusciti a bloccarli. Il 24enne, in particolare, ha opposto resistenza nei confronti degli operatori, cercando di colpirne uno al volto. L’indagato, che è stato trovato in possesso di un coltello con lama di oltre 9 centrimetri, è risultato sottoposto a detenzione domiciliare.

Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale.

