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Jazz Open, Giovanardi all'attacco in piazza Roma: 'Accademia isolata, Modena offesa, ho chiamato il Quirinale'

Jazz Open, Giovanardi all'attacco in piazza Roma: 'Accademia isolata, Modena offesa, ho chiamato il Quirinale'
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Sopralluogo dell'ex Ministro che sul posto parla al telefono col Comandante: 'Uno sfregio alle istituzioni è un pericolo in una città che poche settimane fa ha subito un attentato'

2 minuti di lettura
Nel cuore di Piazza Roma, tra impalcature alte oltre quindici metri e camion in manovra, incontriamo Carlo Giovanardi nel corso di un sopralluogo dai toni durissimi contro le strutture del Jazz Open, accusate di trasformare l’area in una 'zona blindata', che isola dal resto del mondo non solo la piazza ma anche il Palazzo Ducale sede dell'Accademia Militare. Per l’ex ministro, ciò che si presenta davanti agli occhi dei modenesi è 'una situazione incredibile, inaccettabile, che offende i caduti e vilipende un monumento nazionale e le istituzioni'.

Giovanardi denuncia che l’allestimento avrebbe chiuso ogni accesso alla piazza, ma soprattutto all'accademia, impedendo anche ai turisti oltre familiari dei caduti di raggiungere le lapidi interne e costringendo ufficiali e generali a entrare da porte di servizio. Una scena che definisce 'impensabile in qualsiasi altra città', mentre indica la distanza minima tra le tribune e le finestre degli uffici dell’Accademia, sollevando anche un tema di sicurezza: 'Modena ha subito un attentato pochi giorni fa, eppure si consente di piazzare strutture mastodontiche a pochi metri dagli uffici del comando. Senza considerare l'effetto dei Decibel su cui il comune ha emanato un'ordinanza di deroga per il superamento dei limiti sulle strutture storiche e tutelate come appunto il palazzo Ducale.
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È assurdo negare e blindare piazza e palazzo per oltre 20 giorni'.


Durante il sopralluogo, Giovanardi si è recato direttamente su Corso Canal Grande per chiedere informazioni e accedere dall'accademia dal punto in cui oggi generali e ufficiali sono obbligati a passare. ha chiesto di parlare direttamente ad accedere e ad uscire. Raggiunta la porta di servizio su Canal Grande, proprio mentre usciva un tir legato alla logistica del festival, gli è stato inizialmente risposto che l’istituto 'non è direttamente coinvolto'. Poco dopo è stato fatto entrare. Al telefono c'è il comandante con il quale si intrattiene per diversi minuti mostrando la sua indignazione e comunicando di avere descritto la situazione anche al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 'Da Modenese e da parlamentare non posso tacere e credo che nessun modenese di buon senso dovrebbe farlo, davanti a una situazione che svilisce l’Accademia, le istituzioni e i valori della città'.
Giovanardi contesta anche il metodo: 'I cittadini non sono stati avvertiti, tutto è stato fatto e chiuso. Ci sono tantissime piazze dove organizzare un evento del genere, non capiamo perché si debba blindare non solo Piazza Roma, ma l’intero Palazzo Ducale'.
Il sopralluogo si chiude con un’ultima stoccata, mentre indica l’impalcatura che sfiora il secondo e terzo piano del palazzo: 'Questo non è un allestimento, è una gabbia. Modena non può accettare tutto questo'.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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