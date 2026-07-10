Panico a Porta Aperta: atti vandalici e minacce al personale, bloccato magrebino irregolare

Il fatto risale a 3 giorni fa e in queste ore è arrivato l'ordine di espulsione firmato dal questore. Il destinatario è un 36enne di origine magrebina che in evidente stato di alterazione psicofisica ha iniziato a danneggiare la struttura di accoglienza Porta Aperta a Modena, senza alcuna ragione apparente, scatenando il panico tra i presenti.

Un'escalation di aggressività che si è espressa in minacce al personale in servizio che subito ha allertato le forze dell'ordine. Intervento tempestivo dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, che sono riusciti a immobilizzare l'uomo, evitando probabili conseguenze ben più gravi.

All’esito del controllo è emerso che l'uomo nascondeva un coltello multiuso, un flacone di sostanza stupefacente e una bomboletta di spray urticante con una concentrazione di principio attivo superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Condotto presso gli uffici del Comando Provinciale per gli accertamenti di rito, il trentaseienne è risultato privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

Nei suoi confronti è scattato l'ordine di espulsione firmato dal questore, oltre alla denuncia per danneggiamento aggravato e minaccia aggravata.

