Jazz Open, Giovanardi all'attacco in piazza Roma: 'Accademia isolata, Modena offesa, ho chiamato il Quirinale'

Giovanardi denuncia che l’allestimento avrebbe chiuso ogni accesso alla piazza, ma soprattutto all'accademia, impedendo anche ai turisti oltre familiari dei caduti di raggiungere le lapidi interne e costringendo ufficiali e generali a entrare da porte di servizio. Una scena che definisce 'impensabile in qualsiasi altra città', mentre indica la distanza minima tra le tribune e le finestre degli uffici dell’Accademia, sollevando anche un tema di sicurezza: 'Modena ha subito un attentato pochi giorni fa, eppure si consente di piazzare strutture mastodontiche a pochi metri dagli uffici del comando. Senza considerare l'effetto dei Decibel su cui il comune ha emanato un'ordinanza di deroga per il superamento dei limiti sulle strutture storiche e tutelate come appunto il palazzo Ducale.
Durante il sopralluogo, Giovanardi si è recato direttamente su Corso Canal Grande per chiedere informazioni e accedere dall'accademia dal punto in cui oggi generali e ufficiali sono obbligati a passare. ha chiesto di parlare direttamente ad accedere e ad uscire. Raggiunta la porta di servizio su Canal Grande, proprio mentre usciva un tir legato alla logistica del festival, gli è stato inizialmente risposto che l’istituto 'non è direttamente coinvolto'. Poco dopo è stato fatto entrare. Al telefono c'è il comandante con il quale si intrattiene per diversi minuti mostrando la sua indignazione e comunicando di avere descritto la situazione anche al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito. 'Da Modenese e da parlamentare non posso tacere e credo che nessun modenese di buon senso dovrebbe farlo, davanti a una situazione che svilisce l’Accademia, le istituzioni e i valori della città'.
Giovanardi contesta anche il metodo: 'I cittadini non sono stati avvertiti, tutto è stato fatto e chiuso. Ci sono tantissime piazze dove organizzare un evento del genere, non capiamo perché si debba blindare non solo Piazza Roma, ma l’intero Palazzo Ducale'.