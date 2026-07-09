Modena, bando per 'volontari della sicurezza urbana partecipata'

É online il bando per candidarsi a diventare Volontario per la sicurezza urbana partecipata. La Giunta comunale ha approvato la disciplina per l’istituzione e l’impiego di questo ulteriore modello di volontariato in attuazione del Patto per Modena Sicura 2026-2029, rinnovato nel maggio 2026 tra Comune, Prefettura e Forze dell’Ordine.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle azioni previste dal Patto, che individua nel coinvolgimento attivo della comunità uno strumento per la prevenzione e per il rafforzamento del senso di sicurezza. Si colloca, inoltre, nel percorso che ha portato Modena a ottenere il titolo di Capitale italiana del volontariato 2026.

Questo nuovo modello di volontariato, nel quale i Volontari per la sicurezza saranno formati e direttamente gestiti dalla Polizia locale per lo svolgimento di attività preventive ed informative, si affianca a quello portato avanti negli ultimi anni attraverso le convenzioni con le associazioni attive sul territorio – tra cui l’Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Fare Ambiente, Narxis, Via Piave e dintorni, Guardie Ecologiche Volontarie - che, nel biennio 2024-2025, hanno coinvolto circa 150 volontari nelle attività di presidio del territorio, segnalazione del degrado e supporto alla Polizia locale.

'Con questo provvedimento rafforziamo un modello di sicurezza partecipata che mette al centro la collaborazione tra

istituzioni, volontariato e cittadini - afferma l'assessora alla Sicurezza urbana integrata, Polizia locale e Volontariato Alessandra Camporota - I Volontari per la sicurezza rappresentano una presenza attiva sul territorio, complementare e mai sostitutiva rispetto al lavoro della Polizia locale, capace di favorire l'ascolto, la prevenzione e la cura degli spazi pubblici. L'approvazione di questa disciplina valorizza il patrimonio di esperienza maturato negli anni dalle associazioni di volontariato modenesi e si inserisce pienamente nel percorso che ha portato Modena a essere riconosciuta Capitale italiana del volontariato 2026, promuovendo una comunità sempre più consapevole, responsabile e partecipe, nella quale il senso civico e il rispetto delle regole contribuiscano concretamente alla qualità della vita', la sua conclusione.

L’introduzione dei Volontari per la sicurezza è finalizzata a garantire una presenza attiva sul territorio, in aggiunta a quella assicurata dalla Polizia locale. Il loro ruolo consiste nella segnalazione qualificata delle problematiche riscontrate sul territorio, a supporto delle attività di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia locale. L’obiettivo è promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale, contribuendo al rispetto delle regole e al rafforzamento del senso civico.

Attraverso questa figura sarà possibile potenziare le azioni di prevenzione, le attività informative rivolte ai cittadini, i progetti di educazione e sicurezza stradale, la presenza del Comune negli spazi pubblici urbani e il collegamento tra cittadini, Polizia locale e servizi del territorio.

I volontari opereranno esclusivamente in collaborazione con la Polizia locale e sotto la diretta responsabilità del Comandante o di un ufficiale delegato. Per poter acquisire la nomina a Volontario per la sicurezza è necessario possedere specifici requisiti e frequentare un apposito corso formativo con il superamento del relativo esame finale e il possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti d'istituto, attestata mediante certificazione del medico di base.

Il bando è aperto fino 21 agosto.