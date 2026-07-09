Modena calcio, è ufficiale: Giacomo Olzer e gialloblù

Il Modena FC comunica ha acquisito a titolo definitivo dal Pescara Calcio le prestazioni sportive di Giacomo Olzer. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione per un’ulteriore stagione.

Mancino classe 2001, nato a Rovereto, Olzer muove i primi passi in club dilettantistici trentini prima di approdare al Chievo Verona, dove completa un percorso di crescita durato quattro stagioni. Nel 2017 viene ingaggiato dal Milan per l’Under 17 rossonera, mettendosi subito in evidenza con 9 reti. Successivamente viene promosso in Primavera, categoria nella quale colleziona 47 presenze, 17 gol e 5 assist in due stagioni.

Nel 2020/2021, dopo diverse convocazioni in Prima Squadra, arriva anche il debutto ufficiale con il Milan in Coppa Italia, a San Siro contro il Torino.

Nell’estate del 2021 passa al Brescia, iniziando la sua prima esperienza in Serie B. Con le Rondinelle raccoglie complessivamente 75 presenze, 6 gol e 2 assist nell’arco di tre stagioni. Dopo il fallimento della società, si trasferisce al Pescara, dove disputa la sua miglior stagione a livello realizzativo tra i cadetti, chiudendo lo scorso campionato con 6 gol e 2 assist in 28 partite.

